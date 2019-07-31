В пруду под Рязанью утонул молодой человек

СЕГОДНЯ 10:09 2019-07-31T10:09:39+03:00

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Администрация Рязанского района Рязанской области во вторник, 30 июля, опубликовала сводку произошедших на их территории происшествий.

В частности сообщается, что 26 июля в Беловском пруду поселка Искра утонул молодой человек. Уже известно, что погибший 1997 года рождения. Он прописан в селе Тырново Шиловского района Рязанской области.

Его тело поднято из воды и доставлено в морг для проведения судмедэкспертизы. Проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU