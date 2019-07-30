На пруду в Кораблинском районе обнаружили труп рыбака из Подмосковья

СЕГОДНЯ 17:44 2019-07-30T17:49:05+03:00

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27 июля водолазы поисково-спасательной станции извлекли из пруда в деревне Верхняя Ищередь Кораблинского района тело мужчины. Об этом «КП-Рязань» сообщили в Следственном комитете.

- Личность погибшего установлена, это житель Подмосковья, - рассказывает руководитель Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Алексей Минашкин. – У мужчины в деревне дом, приехал порыбачить. Взял лодку, погрузил снасти. Через несколько часов его знакомые поняли, что мужчины слишком долго нет. Вызвали спасателей. На берегу был оставлен автомобиль. Причина смерти – утопление. В настоящее время проводится доследственная проверка, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU