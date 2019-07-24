2019-07-24T11:50:44+03:00
Происшествия

В Рязанской области утонул мужчина

Трагедия произошла на реке Мокша
Роман ДОРОФЕЕВ
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В среду, 24 июля, в 10.35 спасатели поисково-спасательной станции на воде Сасовского района подняли из реки Мокши тело утонувшего мужчины. Трагедия произошла неподалеку от населенного пункта Азеево Ермишинского района. К работам привлекались две единицы техники и шесть человек личного состава.

По факту гибели человека Сасовский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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