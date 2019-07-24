В Рязанской области утонул мужчина
В среду, 24 июля, в 10.35 спасатели поисково-спасательной станции на воде Сасовского района подняли из реки Мокши тело утонувшего мужчины. Трагедия произошла неподалеку от населенного пункта Азеево Ермишинского района. К работам привлекались две единицы техники и шесть человек личного состава.
По факту гибели человека Сасовский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В Рыбновском районе во время катания на гидроцикле утонули двое мужчин
Трагедия произошла в районе села Кузьминское (подробности).
В реке Пра в Спасском районе обнаружили труп мужчины
Следственный комитет устанавливает все обстоятельства произошедшего (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»