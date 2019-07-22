2019-07-22T13:15:22+03:00
Происшествия

В реке Пра в Спасском районе обнаружили труп мужчины

Следственный комитет устанавливает все обстоятельства произошедшего
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Труп мужчины обнаружили на реке Пра в Спасском районе.Труп мужчины обнаружили на реке Пра в Спасском районе.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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17 июля из реки Пра недалеко от деревни Папушево Спасского района водолазы извлекли из воды тело мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

В настоящее время по факту обнаружения трупа Рязанским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти мужчины, а также все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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