В реке Пра в Спасском районе обнаружили труп мужчины
17 июля из реки Пра недалеко от деревни Папушево Спасского района водолазы извлекли из воды тело мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
В настоящее время по факту обнаружения трупа Рязанским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти мужчины, а также все обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU