Под Рязанью мужчина вывалился из лодки и утонул
Его тело ищут водолазы
Изменить размер текста:
Утром в среду, 7 августа, на телефон Единой дежурной диспетчерской службы поступило сообщение о том, что на реке Оке неподалеку от села Борки (Рязань) мужчина вывалился из лодки и утонул. О происшествии рассказали случайные очевидцы.
На место были направлены спасатели Центральной поисково-спасательной станции Рязани. Ими была обнаружена на воде пустая лодка.
В настоящее время на месте происшествия работают пять спасателей, в том числе три водолаза. Обследуется дно и береговая линия в районе места обнаружения лодки.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»