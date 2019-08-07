2019-08-07T10:25:34+03:00
Происшествия

Под Рязанью мужчина вывалился из лодки и утонул

Его тело ищут водолазы
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Утром в среду, 7 августа, на телефон Единой дежурной диспетчерской службы поступило сообщение о том, что на реке Оке неподалеку от села Борки (Рязань) мужчина вывалился из лодки и утонул. О происшествии рассказали случайные очевидцы.

На место были направлены спасатели Центральной поисково-спасательной станции Рязани. Ими была обнаружена на воде пустая лодка.

В настоящее время на месте происшествия работают пять спасателей, в том числе три водолаза. Обследуется дно и береговая линия в районе места обнаружения лодки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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