Рыбаков предупредили об опасности тонкого льда, несмотря на хороший клев

СЕГОДНЯ 08:27 2019-11-22T08:27:23+03:00

У рыбаков бытует мнение, что в этот период самый интенсивный клев, но не стоит забывать, что это и самое опасное время. Фото: Сергей КУРОЧКИН

В некоторых местах на рязанских водоемах образуются промоины – лед все еще неоднороден по толщине

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С наступлением морозов на водоемах Рязанской области появляется первый лед и резко возрастает вероятность происшествий, сообщает региональное управление МЧС. В первые дни заморозков лед обычно еще не сформировался, он неоднородный по толщине и в некоторых местах образуются промоины.

— У рыбаков бытует мнение, что в этот период самый интенсивный клев, но не стоит забывать, что это и самое опасное время, — рассказывает начальник отделения информационного обеспечения деятельности рязанского МЧС Дмитрий Гавриков. — Поэтому мы рекомендуем воздержаться от выхода на лед до тех пор, пока его толщина не достигнет 7-10 сантиметров. Но даже при таких значениях не стоит забывать об элементарных средствах спасения – веревки и самоспасательных устройствах, толщину льда лучше проверять при помощи пешни.

Напомним, осенью-зимой 2017-2018 годов в Рязанской области утонули пять человек, одного удалось спасти.

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ИСТОЧНИК KP.RU