2019-11-22T08:27:23+03:00
Рыбалка

Рыбаков предупредили об опасности тонкого льда, несмотря на хороший клев

В некоторых местах на рязанских водоемах образуются промоины – лед все еще неоднороден по толщине
Яков РЫКОВ
Поделиться:
У рыбаков бытует мнение, что в этот период самый интенсивный клев, но не стоит забывать, что это и самое опасное время.У рыбаков бытует мнение, что в этот период самый интенсивный клев, но не стоит забывать, что это и самое опасное время.Фото: Сергей КУРОЧКИН
Изменить размер текста:

С наступлением морозов на водоемах Рязанской области появляется первый лед и резко возрастает вероятность происшествий, сообщает региональное управление МЧС. В первые дни заморозков лед обычно еще не сформировался, он неоднородный по толщине и в некоторых местах образуются промоины.

— У рыбаков бытует мнение, что в этот период самый интенсивный клев, но не стоит забывать, что это и самое опасное время, — рассказывает начальник отделения информационного обеспечения деятельности рязанского МЧС Дмитрий Гавриков. — Поэтому мы рекомендуем воздержаться от выхода на лед до тех пор, пока его толщина не достигнет 7-10 сантиметров. Но даже при таких значениях не стоит забывать об элементарных средствах спасения – веревки и самоспасательных устройствах, толщину льда лучше проверять при помощи пешни.

Напомним, осенью-зимой 2017-2018 годов в Рязанской области утонули пять человек, одного удалось спасти.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязани любители зимней рыбалки сигнализируют о «смертельной ловушке»

На 3-м Борковском карьере люди уже не раз проваливались под лед (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мужчине, убившему знакомого в Солотче на «Экологической тропе здоровья», вынесли приговор
В рязанском селе огонь с горящего дома перекинулся на стену соседнего
На пожаре в микрорайоне Недостоево погиб мужчина
Рязанская область - одна из худших в ЦФО по качеству топлива
Ничего святого. В Касимове забросали детскую коляску пивными бутылками
Место для зимовки: фонарь рязанского гипермаркета облюбовала ушастая сова
На гастрономическом форуме презентовали напиток «Вкус Рязани»
Власти Рязани ищут перевозчика на маршрут №58
Рязанскому футболисту со сломанной кистью сделали уникальную операцию
После победы над лидером ХК «Рязань» терпит пятое поражение подряд
В Шиловском районе с воинскими почестями предали земле останки военного летчика
Жителей рязанского военгородка выселяют из квартир - они обратились к губернатору