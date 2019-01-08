2019-01-08T11:14:27+03:00
Происшествия

Рязанцы рассказали о «смертельной ловушке» на 3-м Борковском карьере

В затянутую льдом полынью не в первый раз проваливаются люди
Антон КОНОВАЛОВ
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Опасную зону люди огородили ветками и сигнальной лентой. Фото: vk.com/overhear_rznОпасную зону люди огородили ветками и сигнальной лентой. Фото: vk.com/overhear_rzn
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В Рязани любители зимней рыбалки сигнализируют о «смертельной ловушке» на 3-м Борковском карьере. 6 января, по словам очевидцев, один из рыбаков провалился под лед в районе гипермаркета «Лента» и располагающейся возле него автомойки. К счастью, его удалось спасти –госпитализация не потребовалась.

Такие случаи, как утверждают интернет-пользователи, происходят в этом месте не в первый раз. Например, сообщается об инциденте 30 декабря:

- Прямо возле меня парень провалился с головой, - рассказывает очевидец в одном из рыбацких сообществ. - Там напротив колодец бетонный и труба в карьер под водой идет, осенью пузыри и пена всплывают.

Опасную зону люди огородили ветками и сигнальной лентой. По их мнению, затянутая льдом (и потому незаметная) полынья образовалась именно из-за выбросов.

Официальной информацией об упомянутых происшествиях пресс-служба областного ГУ МЧС пока не располагает.

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