2019-11-25T06:59:50+03:00
Общество

На свой страх и риск. Рязанцы массово катаются на коньках по льду Ласковского озера

Несмотря на предупреждения МЧС об опасности выхода на лед, десятки людей провели выходные чересчур активно [видео]
Яков РЫКОВ
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В комментариях не все пользователи были столь оптимистичны, справедливо напомнив, что лед еще неоднороден.В комментариях не все пользователи были столь оптимистичны, справедливо напомнив, что лед еще неоднороден.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В воскресенье 24 ноября десятки рязанцев вышли на лед озера Ласковское. Фото и видео в паблике «Новости Рязани ВКонтакте» выложил подписчик Алексей Сидоров.

«Лед крепкий — 7-8 см. Погода отличная, воздух свежий. Огромный бесплатный каток. Прекрасно сегодня покатались. Всем советую, если есть возможность, на неделе выбраться туда, пока снегом не замело», — говорится в сообщении рязанца.

В комментариях не все пользователи были столь оптимистичны, справедливо напомнив, что лед еще неоднороден:

Евгения Крутенко: Вы каждый метр озера исследовали? Какая где толщина льда, где выходят ключи и, соответственно, есть риск провалиться под лед? Вот зачем с таким задором советовать людям кататься по непрочному льду в месте, которое для этого не приспособлено? Если вы катаетесь и рискуете - это дело ваше, но вот так зазывать народ на осенний (все-таки!) лед, как на акцию в супермаркете, не стоит. Посты читают дети, беспечные родители, которые ринутся на озеро, а там и до беды рукой подать. Обещают потепление, которое во внимание вряд ли кто примет.

Каток на Ласковском озере.Десятки рязанцев вышли на коньках на лед

Валера Антипов: На середине водоема, в любое время может появиться полынья, так как в таких водоемах лед сам по себе играет. В этом году при – 25С доходил до середины и под снегом была вода.

Напомним, ранее МЧС предупредила рыбаков об опасности тонкого льда. В некоторых местах на рязанских водоемах образуются промоины – лед все еще неоднороден по толщине (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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