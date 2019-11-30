Из-за непогоды рязанское управление МЧС перешло в режим повышенной готовности
По данным рязанского Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории региона сохранится гололед, туман с видимостью 200-500 метров. Местами ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду. В связи с непогодой МЧС перешло в режим повышенной готовности.
В готовности к развертыванию находятся два мобильных пункта обогрева, которые в случае необходимости разместят в любом месте Рязанской области.
В составе пунктов обогрева – автомобили повышенной проходимости, полевые кухни, палатки, генераторы, печи и тепловые пушки.
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ИСТОЧНИК KP.RU