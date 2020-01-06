В Рязани определились с датой похорон Александра Базияна
Попрощаться с президентом Рязанской федерации стрельбы из лука Александром Игоревичем Базияном можно будет 7 января в 12:00 в траурном зале областной клинической больницы. Похоронят Александра Игоревича на центральной аллее Новогражданского кладбища в 14:00, сообщает «РВ».
Напомним, бизнесмен и президент региональной федерации стрельбы из лука Александр Базиян умер 5 января на 50-м году жизни. Последние 15 лет активно занимался развитием спорта в Рязанской области (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU