В ночном клубе в центре Рязани двое парней изнасиловали девушку

5 Янв. 2020 2020-01-05T20:06:40+03:00

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В одном из ночных клубов в центре Рязани двое мужчин изнасиловали девушку. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах, но официально прокомментировать факт совершенного преступления, все ведомства отказываются.

Впрочем, как удалось выяснить нашему изданию, преступление произошло не 3 января, как утверждается в ряде региональных СМИ, а еще до Нового года, в последних числах декабря.

Задержанным уже предъявили обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, последний общеизвестный случай группового изнасилования произошел в апреле 2018 года. Тогда поздно вечером недалеко от станции Дягилево двое мужчин напали на шедшую с электрички женщину. Злоумышленники отобрали у жертвы телефон и золотые украшения. Также один из них совершил с жертвой насильственные сексуальные действия (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU