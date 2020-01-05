2020-01-05T20:06:40+03:00
Происшествия

В ночном клубе в центре Рязани двое парней изнасиловали девушку

Молодых людей задержали и уже предъявили обвинение. Расследование уголовного дела продолжается
Яков РЫКОВ
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В ночном клубе в центре Рязани двое парней изнасиловали девушку.В ночном клубе в центре Рязани двое парней изнасиловали девушку.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В одном из ночных клубов в центре Рязани двое мужчин изнасиловали девушку. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах, но официально прокомментировать факт совершенного преступления, все ведомства отказываются.

Впрочем, как удалось выяснить нашему изданию, преступление произошло не 3 января, как утверждается в ряде региональных СМИ, а еще до Нового года, в последних числах декабря.

Задержанным уже предъявили обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, последний общеизвестный случай группового изнасилования произошел в апреле 2018 года. Тогда поздно вечером недалеко от станции Дягилево двое мужчин напали на шедшую с электрички женщину. Злоумышленники отобрали у жертвы телефон и золотые украшения. Также один из них совершил с жертвой насильственные сексуальные действия (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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