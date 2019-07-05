Рязанцы изнасиловали неподалеку от железной дороги двух припозднившихся женщин
Московский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двух ранее неоднократно судимых рязанцев. Мужчины 1979 и 1984 годов рождения обвиняются в нападениях на женщин, совершенных весной этого года в областном центре.
Поздно вечером 4 апреля неподалеку от станции Дягилево на улице Магистральной подозреваемые напали на шедшую с электрички женщину. Злоумышленники отобрали у жертвы телефон и золотые украшения. Также один из них совершил с жертвой насильственные сексуальные действия.
Через несколько дней – 8 апреля – также поздно вечером в районе платформы «Лагерный» (поселок Ворошиловка) неизвестные напали на девушку. Ограбив ее, злоумышленники изнасиловали жертву.
Работая над раскрытием преступлений, следователи предположили, что оба нападения совершены одними и теми же людьми. Вскоре в результате грамотно спланированных действий злоумышленников удалось задержать. Они дали признательные показания.
Дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU
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