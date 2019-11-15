Посреди бела дня мужчина с ножом попытался изнасиловать рязанку

15 Нояб. 17:30 2019-11-15T17:33:03+03:00

Подозреваемому долго удавалось скрываться в другом регионе. Теперь его взяли под стражу

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В Рязани расследуется уголовное дело о попытке изнасилования. Преступление совершено в августе, но задержать подозреваемого, предъявить ему обвинение и заключить под стражу удалось буквально на днях.

Как сообщает пресс-служба областного СКР, посреди бела дня а окраине города неизвестный, угрожая ножом, повалил возвращавшуюся домой женщину на землю и попытался изнасиловать. Жертва активно сопротивлялась, кричала и в итоге привлекла внимание прохожего. Преступнику пришлось ретироваться.

По горячим следам злодея не нашли, хотя личность установили. Через некоторые время полицейские выяснили, что он скрывался в другом регионе, и накрыли его там.

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ИСТОЧНИК KP.RU