Незнакомец предложил рязанке подвезти ее на велосипеде – дело едва не закончилось изнасилованием

8 Янв. 2019 2019-01-08T15:53:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Михайловский межрайонный следственный отдел СКР по Рязанской области завершил расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Насильственные действия сексуального характера»

Установлено, что 1 августа 2018 года 19-летний молодой человек в состоянии токсикологического опьянения ехал на велосипеде по одному из садоводческих товариществ Пронского района. Ему встретилась незнакомая женщина 1977 года рождения, которая интересовалась, как добраться до определенного места. Парень предложил подвести незнакомку на велосипеде. Женщина, не предполагая ничего плохого, согласилась.

Проехав незначительное расстояние, поняв, что направляются они в противоположную сторону, пассажирка спрыгнула с багажника. Молодой человек, действуя умышленно, повалил женщину на землю и стянул с нее одежду…

Все этого происходило среди белого дня. На крики потерпевшей прибежали другие обитатели садоводческого товарищества. Парень скрылся, оставив на месте преступления велосипед и свой телефон. Спустя какое-то время его задержали сотрудники полиции.

В настоящее время дело направлено в суд.