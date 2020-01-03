Жители дома на Семчинской давно жаловались на работу лифта, который рухнул

3 Янв. 2020 2020-01-03T11:35:11+03:00

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Жители дома №3 по улице Семчинской, в котором рухнул грузовой лифт, давно жаловались в управляющую компанию. Об этом сообщает рязанка под ником elena_mil3107 в инстаграме rzn_life.

«Я лично жаловалась директору УК. Я говорила, что он [лифт] упадет, но они с инженером заявляли, что такого не будет. Слава богу никто не пострадал. Но там могли быть люди, моя семья! УК «Вишневые сады», вы ждете жертв? Прошу считать это официальным обращением в Ростехнадзор для проверки», — говорится в сообщении.

Напомним, 2 января в одном из подъездов дома №3 по улице Семчинской произошла поломка лифта. В кабине на тот момент никого не было. По словам рязанцев, находившихся в тот момент в квартирах, они услышали, как по стенам шахты лифта и по дверям заскрежетал вырвавшийся стальной трос, после чего кабина поехала вверх, до самой крыши, а бетонно-металлический противовес быстро спустился на первый этаж и упал на дно шахты (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU