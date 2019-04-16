В рязанских многоэтажках установили лифты с кнопками для слепых

СЕГОДНЯ 14:19 2019-04-16T14:19:08+03:00

Надписи на них продублированы шрифтом Брайля

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С начала года в многоэтажках Рязанской области установили 103 новых лифта. Оборудование появилось в 36 домах по плану программы капремонта.

Новая техника, по информации пресс-службы регионального Фонда капремонта, соответствует современным нормам безопасности и энергоэффективности.

– Надписи на кнопках продублированы шрифтом Брайля: специальный рельефно-тактильный шрифт нужен незрячим и плохо видящим жильцам, – говорится в сообщении.

Кабины, кстати, отделаны антивандальными материалами. В них есть световая индикация направления движения и синтезатор речи.

ИСТОЧНИК KP.RU