В рязанских многоэтажках установили лифты с кнопками для слепых
Надписи на них продублированы шрифтом Брайля
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С начала года в многоэтажках Рязанской области установили 103 новых лифта. Оборудование появилось в 36 домах по плану программы капремонта.
Новая техника, по информации пресс-службы регионального Фонда капремонта, соответствует современным нормам безопасности и энергоэффективности.
– Надписи на кнопках продублированы шрифтом Брайля: специальный рельефно-тактильный шрифт нужен незрячим и плохо видящим жильцам, – говорится в сообщении.
Кабины, кстати, отделаны антивандальными материалами. В них есть световая индикация направления движения и синтезатор речи.
ИСТОЧНИК KP.RU