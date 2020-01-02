2020-01-02T23:25:50+03:00
Происшествия

В рязанском жилом доме, где рухнул лифт, жители совершенно спокойны

Вечером 2 января после обрыва троса кабина лифта поднялась до крыши здания, а противовес упал на первый этаж
Сергей ЮРЧЕНКО
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2 января около 17 часов в одном из подъездов дома 3 по улице Семчинской произошла поломка лифта. В кабине на тот момент никого не было. По словам рязанцев, находившихся в тот момент в квартирах, они услышали, как по стенам шахты лифта и по дверям заскрежетал вырвавшийся стальной трос, после чего кабина поехала вверх, до самой крыши, а бетонно-металлический противовес быстро спустился на первый этаж и упал на дно шахты.

– Мы вызвали лифтотехника, он приехал и отключил нам эттот лифт, – рассказали жильцы. – Нас это не особенно волнует, ведь остался второй лифт, он работает хорошо. А этот, грузовой, с самого начала скрежетал и покачивался.

15-этажный дом заселен 4 года назад, возвела его одно из самых крупных строительных компаний Рязани.

Директор «Рязаньлифт» Юрий Беспалов отмечает, что это «рядовой случай отказа». По его словам, сразу же сработала электроника, так как в лифте никого не было. Пока жильцы пользуются пассажирским лифтом, а на грузовом завтра неисправность будет устранена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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