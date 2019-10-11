В 70 рязанских многоэтажках до конца года установят новые лифты

СЕГОДНЯ 16:46 2019-10-11T16:48:23+03:00

На установку современного оборудования уйдет более 400 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще для четырех домов подрядчика пока ищут

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В 70 многоэтажках Рязанской области взамен старых установят 233 новых лифта. Подрядчики для этого уже определены, выполнить работы они должны до конца года.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального Фонда капремонта, 69 этих домов расположены в Рязани.

АДРЕСА:

– Михайловское шоссе, д. 250, корп. 1, д. 250, корп. 2;

– Окское шоссе, д. 1;

– Октябрьский городок, д. 43;

– Первомайский проспект, д. 58, корп. 1, д. 60, корп. 1, д. 64, корп. 1, д. 64, корп. 2, д. 66, корп. 2, д. 74, корп. 1;

– ул. 2-е Бутырки, д. 5;

– ул. Бирюзова, д. 1, корп. 5, д. 29, д. 29, корп. 1, д. 31;

– Введенская, д. 86, корп. 1, д. 94;

– Великанова, д. 12, корп. 1;

– ул. Гоголя, д. 29;

– ул. Дзержинского, д. 62, корп. 1;

– ул. Зубковой, д. 10б, д. 20, д. 20, корп. 1, д. 20, корп. 2, д. 20, корп. 3, д. 21, д. 21, корп. 1, д. 21, корп. 3, д. 31а;

– ул. Интернациональная, д. 15а, д. 23, корп. 1, д. 24, д. 24, корп. 1, д. 25, д. 26;

– ул. Коломенская, д. 3;

– ул. Колхозная, д. 14, корп. 1;

– ул. Ленина, д. 13а;

– ул. Магистральная, д. 21;

– ул. Новаторов, д. 19, корп. 3;

– ул. Новая, д. 68/22;

– ул. Новоселов, д. 28, д. 28, корп. 1, д. 28, корп. 2, д. 28, корп. 3, д. 42, д. 50, д. 54, корп. 2, д. 58, корп. 3, д. 58, корп. 4, д. 58, корп. 5, д. 58, корп. 6;

– ул. Октябрьская, д. 64/22;

– пос. Мехзавода, д. 24;

– Сельских Строителей, д. 1а, Сельских Строителей, д. 3а;

– ул. Советской Армии, д. 5, корп. 1;

– ул. Станкозаводская, д. 32;

– ул. Стройкова, д. 11;

– ул. Тимакова, д. 10, д. 16, д. 2, д. 8;

– ул. Черновицкая, д. 25, корп. 2, д. 34, корп. 2;

– ул. Чкалова, д. 1, корп. 1, д. 1, корп. 2;

– ул. Шевченко, д. 35;

– ул. Электрозаводская, д. 79.

Еще одна многоэтажка расположена в Касимове – это дом 16 в микрорайоне Приокский.

Помимо этого, сейчас идет конкурс на замену лифтов еще в 4 многоэтажках Рязани. Когда подрядчика определят, оборудование заменят по адресам:

– ул. Березовая, д. 3;

– ул. Горького, д. 15;

– ул. Зубковой, д. 19, корп. 1;

– ул. Попова, д. 18

Кстати, с начала года в 36 многоэтажках области уже поменяли 103 лифта.

ИСТОЧНИК KP.RU