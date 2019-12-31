Дружба лисы и собаки попала на видео и умилила соцсети

31 Дек. 23:58 2019-12-31T23:58:09+03:00

Лис Филя и пес Бим стали близкими с самого своего детства. Теперь они неразлучные друзья

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В Рязани дружба лисы и собаки умилила социальные сети. Животные уже больше года живут в местном зооцентре, и, кажется, нет преданней друзей, чем они.

Как рассказала руководитель проекта «Моя маленькая ферма» Ольга Зоткина, «ласковый и хитрый лис Филя» появился в зооцентре в 2018 году. Его привезли в Рязань из Новосибирска. А пес Бим появился летом того же года вместе с двумя братиками и сестренкой.

— Это плод безответственных людей, которые забыли, что «мы в ответе за тех, кого приручили», — рассказывает Ольга. — В итоге трех щеночков пристроили в добрые руки. А Бима оставили в пару лисенку. С Филей они очень быстро нашли общий язык и подружились.

Игра лисы и собаки попала на видео.Источник видео: Моя маленькая ферма.

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ИСТОЧНИК KP.RU