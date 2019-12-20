2019-12-20T17:16:03+03:00
Общество

Пушистый воришка: рязанские рыбаки подкармливают дикого хорька

На озере в Захаровском районе животное таскает мелкую рыбешку [видео]
Александр РАДЫГИН
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Фото: Александр Ломовой.Фото: Александр Ломовой.
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Рязанец Александр Ломов снял на видео, как хорек воруют у него рыбу на рыбалке. По словам мужчины, он рыбачил в Захаровском районе на озере недалеко от села Спасские Выселки.

Фото: Александр Ломовой.

Фото: Александр Ломовой.

– Поймал щучку, плотву и окуня, сырный кубик хорошо отработал. Я думаю, что наш зверь – это хорек. Частенько его тут вижу. Подкармливают его рыбаки. Вот и в этот раз оставил ему мелкую рыбешку по лункам, он ее всю в кусты и утащил, — рассказал Александр издательству «Пресса».

Напомним, ранее рязанские рыбаки сфотографировали редкую для региона птицу. Арктический поморник прилетел в Ухоловский район (читать подробнее).

Хорек съел всю рыбу у рыбаков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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