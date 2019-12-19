2019-12-19T23:57:54+03:00
Дом. Семья

Рыбаки обнаружили на реке редкую птицу для Рязанской области

Для фауны региона это первая встреча данного вида, говорят орнитологи
Александр РАДЫГИН
Поделиться:
Фото предоставлено Андреем Карасевым.Фото предоставлено Андреем Карасевым.
Изменить размер текста:

14 декабря на заледенелой реке Мостя в Ухоловском районе местные рыбаки обнаружили и сфотографировали птицу, редкую для Рязанского региона. Как позже прокомментировали рязанские орнитологи — это средний поморник (Stercorarius pomarinus).

«Средний поморник - вид, гнездящийся в арктической тундре Евразии, зимует на морских побережьях. В средней полосе России - крайне редкий залетный вид, в ряде соседних регионов не отмечен ни разу. Для фауны Рязанской области это первая встреча данного вида», — говорится в сообщении.

Фото предоставлено Андреем Карасевым.

Фото предоставлено Андреем Карасевым.

— Пытались поймать - не вышло, летает низко. На следующий день прошли по тем же местам, но ее уже не было.

Как рассказали «Комсомолке» рыбаки, редкую птицу видели у деревни Соловачево.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рыбаки обнаружили на реке редкую птицу для Рязанской области

Для фауны региона это первая встреча данного вида, говорят орнитологи (подробнее).

Марусины слезы. В Рязани расстреляли собаку и с живой содрали часть шкуры

Дворняги не было несколько дней, а потом она вернулась изрезанной, с дробью в лапе и изуродованной шеей (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рыбаки обнаружили на реке редкую птицу для Рязанской области
Вслед за «Р» пала «Я»: арт-объект «Рязань 2020» продолжает уменьшаться
В Рязани на Московском шоссе произошла массовая авария
В Рязанской области разыскивают парализованную собаку
Арт-объект «Рязань 2020» превратился в арт-объект «…язань 2020»
Окончено расследование убийства женщины ради 300 рублей
Уснувший на трассе в Скопинском районе парень выехал на встречку и врезался в КАМАЗ
В Рязани открыли визит-центр и установили два геокупола
Первая версия гибели охотника в рязанской глубинке подтвердилась
«Зеленый сад» разыграл в Instagram новогоднюю елку
Перед Новым годом в центре Рязани запретят парковку
Администрация Рязани: ямочный ремонт можно делать в дождь, и в мороз
Больше 10 ударов ножом: убийство брата рязанка выдала за суицид
Елена Митина: В Рязанской области уделяется большое внимание защите прав детей-сирот
Рязанец может лишиться телевизора за долги перед РМПТС