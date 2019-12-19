Рыбаки обнаружили на реке редкую птицу для Рязанской области

19 Дек. 23:55 2019-12-19T23:57:54+03:00

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14 декабря на заледенелой реке Мостя в Ухоловском районе местные рыбаки обнаружили и сфотографировали птицу, редкую для Рязанского региона. Как позже прокомментировали рязанские орнитологи — это средний поморник (Stercorarius pomarinus).

«Средний поморник - вид, гнездящийся в арктической тундре Евразии, зимует на морских побережьях. В средней полосе России - крайне редкий залетный вид, в ряде соседних регионов не отмечен ни разу. Для фауны Рязанской области это первая встреча данного вида», — говорится в сообщении.

Фото предоставлено Андреем Карасевым.

— Пытались поймать - не вышло, летает низко. На следующий день прошли по тем же местам, но ее уже не было.

Как рассказали «Комсомолке» рыбаки, редкую птицу видели у деревни Соловачево.

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ИСТОЧНИК KP.RU