В Рязанской области разыскивают парализованную собаку

СЕГОДНЯ 18:58 2019-12-19T18:58:37+03:00

У животного отказали задние лапы – волонтеры ищут ее, чтобы помочь

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В городе Михайлове волонтеры-зоозащитники разыскивают собаку с парализованными задними лапами.

«Нужна помощь в поиске и передержке на несколько часов до приезда за ней волонтеров из Рязани. Ее приезжали искать вчера [17 декабря] ночью, но, к сожалению, так и не нашли», — говорится в сообщении службы по контролю за безнадзорными животными.

К сожалению, на данный момент больное животное так и не нашли. Поиски продолжаются.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Если кто-то найдет собаку, звоните волонтерам по телефону: 8 (900) 909-85-65.

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ИСТОЧНИК KP.RU