2019-12-24T18:35:51+03:00
Общество

Рязанский гидрометцентр перестал публиковать данные о загрязнении воздуха

Прежде информация по мониторингу давалась регулярно – по итогам проверки за каждые три дня. Теперь остался лишь ежемесячный сводный отчет
Екатерина СМБАТЯН
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На месте, обведенным красным, еще недавно был прикреплен документ с информацией о результатах оперативной проверки воздуха.На месте, обведенным красным, еще недавно был прикреплен документ с информацией о результатах оперативной проверки воздуха.
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25 декабря с сайта регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды исчез бюллетень загрязнения воздуха в Рязани.

Замеры в облцентре специалисты Центра проводят постоянно – 4 раза в сутки на 4 стационарных постах, установленных в разных районах города. Так, только за ноябрь метеорологи взяли в городе 2,5 тысячи проб воздуха, которые, как и обычно, исследовали на содержание 9 ингредиентов: диоксида серы, сероводорода, сероуглерода, фенола, оксида углерода, диоксида азота, формальдегида и пыли (взвешенных веществ).

При этом на сайте Центра публиковались и сводные показатели за месяц, и итоги промежуточных проверок – бюллетень с данными обновлялся каждые три дня.

Последний оперативный список «висел» на портале буквально на днях – с результатами анализов проб, взятых с 18 по утро 20 декабря. Нарушение, кстати, в этот период выявили лишь один раз: содержание пыли на посту в Октябрьском районе оказалось выше ПДК на 20%.

Теперь оперативной бюллетень исчез, а взамен на его месте ничего не появилось. Что касается раздела с ежемесячными отчетами, то он пока на месте.

В самом Центре четкого ответа на вопрос, почему информация снята с публикации, «Комсомолке» дать не смогли. Но, судя по реакции на звонок корреспондента, решение и принималось не здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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