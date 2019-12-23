2019-12-23T19:06:13+03:00
Политика

Николай Любимов определил задачу для компании, строящей платный путепровод в Ряжске

Инвестор должен обеспечить комфортный бесплатный проезд для людей, считает глава региона
Иван АНТНОВ
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А тем временем стройка на переезде "312 км" не утихает - платный путепровод строится.А тем временем стройка на переезде "312 км" не утихает - платный путепровод строится.Фото: Павел АВЕРИН
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Во время пресс-конференции, прошедшей в «Точке кипения», губернатор Рязанской области прояснил до конца позицию власти относительно строительства платного путепровода через железную дорогу в Ряжске. Николай Любимов подчеркнул, что ситуация постоянно находится на контроле профильного зампреда регионального правительства Евгения Беленецкого.

– Наша позиция такова – инвестор должен обеспечить комфортный бесплатный проезд для людей, – заявил глава региона. - Положение местных жителей в результате предлагаемых изменений не должно ухудшиться.

Напомним, что несколько дней назад в Ряжске прошла очередная трехсторонняя встреча жителей, исполнительной власти и компании-инвестора, строящей путепровод. К взаимовыгодному соглашению стороны не пришли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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