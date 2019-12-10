Газовщики: В Ряжском районе газ взорвался из-за установки забора

СЕГОДНЯ 13:18 2019-12-10T13:23:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Природный газ в Ряжском район взорвался из-за механического повреждения подземного газопровода-ввода во время земляных работ при установке забора. Об этом сообщает АО «Газпром газораспределение Рязанская область».

Напомним, взрыв произошел 7 декабря в гараже дома №75 по улице Старая дорога в селе Поплевино.

В результате происшествия выбило две стены гаража, пострадало имущество жильцов, один мужчина получил телесные повреждения. Сам хозяин гаража сказал, что ничего не делал, а просто пришел за баночкой компота и подсветил зажигалкой.

«К взрыву привело несоблюдение правил охраны газораспределительных сетей. Напоминаем, что охранная зона подземного газопровода составляет по 2 метра с каждой стороны от нитки газопровода. В границах охранных зон газопровода запрещается срезка грунта на глубину свыше 0,3 метра, строительство жилых строений, разведение огня», — говорится в напоминании газовщиков.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Пять дней 40 жителей в Горроще живут без газа

Целый подъезд из 15 квартир, в которых живет 17 несовершеннолетних детей, до сих пор лишен «голубого топлива». Знала ли об этом Елена Сорокина, отправляясь на открытие новогодних празднеств? (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU