2019-12-10T13:23:35+03:00
Происшествия

Газовщики: В Ряжском районе газ взорвался из-за установки забора

Хозяин гаража разбил подземный газопровод, в результате – произошел взрыв
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Фото: издательство "Пресса".Фото: издательство "Пресса".
Изменить размер текста:

Природный газ в Ряжском район взорвался из-за механического повреждения подземного газопровода-ввода во время земляных работ при установке забора. Об этом сообщает АО «Газпром газораспределение Рязанская область».

Напомним, взрыв произошел 7 декабря в гараже дома №75 по улице Старая дорога в селе Поплевино.

В результате происшествия выбило две стены гаража, пострадало имущество жильцов, один мужчина получил телесные повреждения. Сам хозяин гаража сказал, что ничего не делал, а просто пришел за баночкой компота и подсветил зажигалкой.

«К взрыву привело несоблюдение правил охраны газораспределительных сетей. Напоминаем, что охранная зона подземного газопровода составляет по 2 метра с каждой стороны от нитки газопровода. В границах охранных зон газопровода запрещается срезка грунта на глубину свыше 0,3 метра, строительство жилых строений, разведение огня», — говорится в напоминании газовщиков.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Пять дней 40 жителей в Горроще живут без газа

Целый подъезд из 15 квартир, в которых живет 17 несовершеннолетних детей, до сих пор лишен «голубого топлива». Знала ли об этом Елена Сорокина, отправляясь на открытие новогодних празднеств? (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рязанцы пытались выгородить на суде знакомых, но сами попали под статью УК
В Рязани установили «дизайнерские елки» из черепицы, пакетов молока и микросхем
В Спасском районе на федеральной трассе столкнулись грузовичок и иномарка
Молочная продукция из поселка Мурмино стала новогодней
В Спасском районе невнимательный водитель утопил фургон с хлебом
В «Единой России» дали старт проекту «Память Героев»
Мошенник в Рязани попытался унаследовать 3 млн. рублей с чужих счетов
«Ростелеком» выступил цифровым партнёром проекта «Рязань - Новогодняя столица 2020»
Названа конкретная фирма, безотчетно загрязнявшая воздух в Рязани
В Рязани продолжаются карантины в школах и детсадах
Битва за рубли: в УРТ объявили конкурс на лучшее оформление транспорта к Новому году
Рязанские школьники собирают деньги на операцию своей сверстнице
В Сараях на окружной дороге на скорости перевернулся ВАЗ
Рязанские власти рассказали, как потратили 2,6 млрд рублей на безопасные дороги
Мешки с кистой. В Рязани спасли пациента с гигантским поликистозом почек
Рязанский «Водоканал» хотел «нагнуть» потребителя, но вышло иначе
Стопроцентный результат на выезде: ХК «Рязань» одержал четвертую победу
В Рязани подорожают проездные для льготников, школьников и студентов
Жители одного подъезда в Рязани на 5 дней остались без газа
В РНПК прошел день открытых дверей
Полиция просит откликнуться очевидцев смертельного ДТП у «Зельгроса»