Жители одного подъезда в Рязани на 5 дней остались без газа

СЕГОДНЯ 17:27 2019-12-09T17:32:33+03:00

«Мы грязные и голодные» - так говорят жильцы, но присутствия духа не теряют. Фото: Павел АВЕРИН

В их числе 17 несовершеннолетних детей и инвалиды, а цена решения вопроса составляет 6 тысяч рублей

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Жители 6 подъезда жилого дома 39 по улице Пушкина уже 5 дней сидят без газа. Голубое топливо исчезло в крайнем подъезде панельной пятиэтажки около 21 часа 4 декабря. Аварийная служба, приехавшая по вызову, определила : в газопровод попала вода. И, естественно, перекрыла подачу газа на весь подъезд.

- Я слышала, как сосед из 86 квартиры что-то сверлил, а после этого газ пропал, я и подумала, что он несанкционированно ставит новое газовое оборудование, - рассказала Светлана Бузилкина, проживающая в 85-ой.

Александр Барыбин, главный инженер управляющей организации (УО) «Городская роща-1», когда мы приехали около 15 часов 9 декабря, заканчивал обход квартир шестого подъезда:

- 5 декабря утром мы получили информацию от Рязаньгоргаза о том, что аварийно отключен подъезд и требуется обследование, слитие системы воды и повторный пуск газа. После этого отправили письмо газовщикам, в котором просили провести совместное обследование. На что получили ответ о том, что, дословно, «наша организация полномочиями проведения обследований на предмет выявления лиц, виновных в залитии ВДГО, не наделена».

В этом же письме газовщики попросили УО направить в их адрес письменную заявку о проведении ремонтных работ и провести их оплату. Цена – 6 тысяч рублей. Но почему-то их просьба оказалась неудовлетворенной.

- У нас – коммерческая организация, бесплатно мы ничего не делаем, - заявил представитель Рязаньгоргаза. –Если бы от коммунальщиков была письменная заявка, вопрос был бы давно решен.

Комиссия во главе с главным инженером обошла все 15 квартир. Выяснилось, что в 78 квартире стоит новая газовая колонка, но она заглушена.

- Хозяин говорит, что она стоит в таком положении уже 2 года, - сказал Александр Барыбин. – Считаю, что специалисты Рзаньгоргаза , как профессионалы, могли бы провести эту работу качественно.

Еще одна деталь. Как заявила жительница квартиры, расположенной в 6 подъезде, она в четверг дозвонилась до администрации города:

- Секретарь ответила, что наш дом в списке есть, где отключен газ. Я спросила о том, что когда она пойдет к Сорокиной, та же поинтересуется, что решено. Даже руководитель городской администрации не позаботилась о том, что 40 человек, из них 17 несовершеннолетних детей, на выходные остаются без газа!

40 человек крайнего подъезда остались без газа 5 дней назад.Фото: Павел АВЕРИН

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ИСТОЧНИК KP.RU