Газовщики рассказали, как рязанцы могут отсрочить платежи за поставку газа
С начала 2019 года сотрудники «Газпром межрегионгаз Рязань» заключили с абонентами-должниками 770 договоров реструктуризации долга на общую сумму 21,8 млн рублей, сообщает пресс-служба компании. Однако просроченная дебиторская задолженность рязанцев перед поставщиком газа все еще составляет немалую сумму - 107,1 млн рублей.
Отмечается, что компания всегда идет навстречу должникам и предлагает не доводить дело до отключения газа, а заключить договор реструктуризации задолженности.
— Прекращение подачи газа — это вынужденная меры, но ее можно избежать, — рассказывает заместитель генерального директора по реализации газа Сергей Сидоровский. — С потребителями, просрочившими оплату, сначала пытаются договориться по телефону, либо в письменной форме. Человеку, попавшему в трудную жизненную ситуацию, всегда пойдут навстречу: он может написать заявление о рассрочке погашения долга. Для этого абоненту нужно обратиться в отделение компании по месту жительства.
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ИСТОЧНИК KP.RU