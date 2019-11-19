В Рязани зафиксировали превышение допустимой нормы диоксида азота

СЕГОДНЯ 11:28 2019-11-19T11:30:01+03:00

Ядовитый газ воздействует на дыхательные пути и легкие человека, а также вызывает изменения состава крови. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Ядовитый газ воздействует на дыхательные пути и легкие человека, а также вызывает изменения состава крови

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На улице Октябрьской в микрорайоне Приокский в 1,7 раза зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота, сообщает рязанский Гидрометцентр. Замерял воздух и фиксировал загрязнение пост наблюдения с 15 по 18 ноября.

Кроме того, на улице Семинарской специалисты отметили повышенное содержание пыли.

СПРАВКА «КП»

Диоксид азота — ядовитый газ с резким неприятным запахом. Один из самых распространенных загрязнителей атмосферы на сегодняшний день, играющий немалую роль в образовании смога и кислотных осадков.

Газ воздействует на дыхательные пути и легкие человека, а также вызывает изменения состава крови, в частности, уменьшает содержание в крови гемоглобина.

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Есть мнение, что жители микрорайона сами виноваты в том, что травят себя и своих детей. Стоит ли экономить деньги, расплачиваясь потом здоровьем? (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU