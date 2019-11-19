В Рязани зафиксировали превышение допустимой нормы диоксида азота
На улице Октябрьской в микрорайоне Приокский в 1,7 раза зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота, сообщает рязанский Гидрометцентр. Замерял воздух и фиксировал загрязнение пост наблюдения с 15 по 18 ноября.
Кроме того, на улице Семинарской специалисты отметили повышенное содержание пыли.
СПРАВКА «КП»
Диоксид азота — ядовитый газ с резким неприятным запахом. Один из самых распространенных загрязнителей атмосферы на сегодняшний день, играющий немалую роль в образовании смога и кислотных осадков.
Газ воздействует на дыхательные пути и легкие человека, а также вызывает изменения состава крови, в частности, уменьшает содержание в крови гемоглобина.
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ИСТОЧНИК KP.RU