Дашково-Песочня: жизнь под выхлопной трубой, которую мы выбрали сами

Район Дашково-Песочни стал застраиваться в самом конце 60-х годов – тогда на ул. Тимуровцев появились первые панельные пятиэтажки. Из-за отсутствия нормальной связи с центральной частью города этот район называли не иначе, как «чумаковские выселки». Но город рос, причем рос вширь. Стала шириться и Дашково-Песочня. Но тут появилась другая проблема. В 50-е годы в Рязани заложили крупный промышленный узел, основой которого стал нефтезавод. Понятно, что крупное перерабатывающее производство будет иметь определенное негативное воздействие на экологию. Поэтому промузел расположили так, чтобы (на тот момент) ветер уносил выбросы подальше от города, а не нес их на жилые кварталы. В основном в Рязани дуют западного направления, перемещаясь с юго-западного (зимой) до северо-западного (летом). И от этого никуда не денешься – природу не изменишь.

Новые кварталы Дашково-Песочни, после того как стала расти вширь, как раз попали в зону, куда попадает ветер с рязанских химических предприятий. Однако был придуман выход: делать широкие улицы, направленные к Оке, так называемые продувные каналы, чтобы выбросы с предприятий не застаивались. Благо, что рельеф местности позволял. В 80-е и даже в 90-е годы это помогало. В новом веке началась сумасшедшая, малоконтролируемая застройка этой части города. Застраиваться стали и продувные каналы. Выросли дома поперек улиц Тимакова, Шереметьевской. Куда деваться воздуху, несущемуся с нефтезавода? В единственную пока незастроенную широкую улицу – Советской Армии. И теперь аромат выбросов сал ощущаться по всему району.

Самое печальное, что о проблемах с воздухом в Дашково-Песочне известно давно – не один десяток лет. Что не останавливает не только застройщиков, но и… покупателей квартир. Многие мотивируют это тем, что там квартиры дешевле, нежели в других районах.

- У нас нет денег, чтобы купить жилье на Московском, а тем более в Роще! – чуть ли не кричат они.

А потом начинают причитать, что летом из-за вони нельзя окна открыть. А не вы ли СОЗНАТЕЛЬНО покупали квартиры «под выхлопной трубой»? Согласитесь, покупка квартиры, это не покупка батона хлеба в киоске. Тут цена ошибки огромна, а сама ошибка почти неисправима. Может просто не стоит покупать там квартиры? А нет спроса – не будет и предложения.

Тем временем администрация Рязани выделила очередной участок земли под застройку домами приблизительно на 25 тысяч человек. На краю Дашково-Песочни в сторону Карцева. Аккурат на пути ветра с нефтезавода. Дышите глубже, новоселы!

С другой стороны, кто контролирует предприятия и их выбросы? В последние годы есть установка под названием «не надо кошмарить бизнес». Вот и не «кошмарят», а точнее не проверяют от слова вообще. И узнать, насколько выбросы предприятий соответствуют норме, практически невозможно.

Так что же делать с Дашково-Песочней?

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