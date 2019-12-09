2019-12-09T13:51:02+03:00
Происшествия

Взрывом газа в Рязанской области выбило стены гаража

Пострадал хозяин постройки и его автомобиль
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: ryazpressa.ruФото: ryazpressa.ru
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В селе Поплевино, что в Ряжском районе, произошел взрыв бытового газа. Им выбило две стены гаража, причем сама надворная постройка не газифицирована, сообщает издательство «Пресса».

В результате взрыва пострадал 40-летний хозяин дома. Он пришел, чтобы достать банку с компотом, решил подсветить себе зажигалкой, и… случилось то, что случилось. Как итог: мужчина получил ожоги лица, а на корпусе его Renault Logan образовались вмятины, помимо стен повреждена крыша гаража.

Как же газ попал в помещение? Специалисты полагают, что причина - утечка из подземного трубопровода, который проложен к соседнему дому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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