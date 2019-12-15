Жителям Ряжска предложили ввести на новом путепроводе «условно платный» проезд

Третья по счету встреча жителей Ряжска и представителя компании-инвестора, строящего в районном центре платный путепровод, не закончилась примирением сторон. Компромисс, к которому в качестве третейского судьи пыталась прийти исполнительная власть в лице зампреда правительства Евгения Беленецкого и главы районной администрации Андрея Насонова, найден не был.

ОТКРЫТЫМИ ОСТАВИТЬ ДВА ПЕРЕЕЗДА

Причина противостояния в том, что при строительстве платного путепровода в Ряжске с подачи компании-инвестора, на чью сторону первоначально встал глава районной администрации, предполагалось закрытие руководством РЖД двух переездов, находящихся на территории райцентра – «312 км» и «314 км». Возле первого как раз и развернулось строительство. В качестве альтернативной дороги, положенной по закону, предлагался технологический проезд под полотном железной дороги. Через него не каждая машина проедет – высота проема не позволяет; а во-вторых, там сплошным потоком течет вода – для этого он и существует. Еще одну дорогу инвестор строит таким образом, что водителям грузовиков, желающим попасть из одного конца Ряжска в другой, придется сделать крюк в несколько десятков километров.

Сейчас на переезде «312 км» собираются гигантские очереди.Фото: Павел АВЕРИН

После первых встреч, на которых Евгений Беленецкий однозначно занял позицию людей, Андрею Насонову пришлось написать письмо в РЖД. В нем он фактически «дал задний ход» – уже просил не закрывать переезды. Отметим, что, по словам жителей Ряжска, Насонов сделал все, чтобы о встрече 11 декабря узнало, как можно меньше народа. Более того, утром этого дня он, по словам очевидцев, собирал в здании администрации лояльных ему людей, чтобы они поддержали на встрече его позицию. А она была такова: переезд «312 км» (рядом с путепроводом) однозначно закрыть, оставив лишь «314 км».

На что ряд участников встречи под одобрительный гул аудитории высказали логичные возражения. Основная мысль: этот переезд часто и подолгу бывает закрыт: станция Ряжск – «укороченная», и маневры с подвижным составом, проходящими на ней, как раз и совершаются на железнодорожном полотне, которую этот переезд закрывает. Таким образом, гигантские «пробки» возле него для тех, кто не хочет пользоваться платным путепроводом, станут повседневной реальностью.

«УСЛОВНО ПЛАТНЫЙ» ПРОЕЗД И «АЛЬТЕРНАТИВНАЯ» ДОРОГА

Напомним, что жители Ряжска ранее настаивали либо на бесплатном проезде через платный путепровод, либо на реальной бесплатной альтернативе. На этот раз представитель инвестора Роман Одегов заговорил об «условно-платном» проезде:

– Жители Ряжска заплатят условный рубль и проедут.

Но это предложение, которое тут же окрестили по аналогии с известным юридическим термином «условно-досрочным», не нашло отклика. Люди прекрасно поняли, что в любой момент, как это и случилось возле рязанской Соколовки, владелец путепровода может поднять цену. И тогда «условно-платный» проезд станет вполне себе реальным.

– Если в финансовой части проекта будут заложены интересы жителей Ряжска, однозначно он не будет согласован в региональном правительстве, – высказался Евгений Беленецкий.

– Дорога, о которой говорится в инвест-проекте как об альтернативной, таковой быть не может в силу нарушения 37-й статьи 257-го Федерального закона, так как она не является дорогой общего пользования, – аргументировала свою позицию член инициативной группы Вера Данилова. – И другая предполагаемая дорога, через Турово, для жителей Ряжска не может быть альтернативной – она нарушает Закон 728-й, который гласит, что она может быть только в том же направлении. А у нас возврат на километров 20-25 в обратную сторону. Подчеркиваю, ни одна, ни другая дорога, согласно законодательству, не являются для жителей Ряжска, для которых и строится путепровод в первую очередь, не могут быть альтернативными.

Вера Данилова: минимум эмоций - максимум аргументации.Фото: Павел АВЕРИН

Кстати, альтернативный, по мнению инвестора, объезд, уже строят по улице Кольцова в Ряжске, при этом нарушая допустимые нормы. На что обратила внимание одна из участниц встречи:

– О какой реконструкции дороги в бумагах идет речь, если у нас даже проселочной не было. А ведь положено, чтобы при строительстве до дома от нее было не менее 20 метров, а у нас прямо рядом с домами она будет проходить – один из них на нашей улице уже дал трещину. И еще один немаловажный момент: это кто додумался оживленную в будущем трассу проложить рядом с детским садом?!

Так что есть чем заняться контрольным органам, в чью юрисдикцию и входит соответствующая проверка.

«ЕСЛИ МЫ ПОЙДЕМ ПО ЭТОМУ ПУТИ, ТО НАЗАД УЖЕ НЕ РАЗВЕРНЕМСЯ»

Надо подчеркнуть, что эмоций по сравнению с предыдущими встречами стало намного меньше. Жители явно готовились к рандеву с инвестором: их доводы звучали аргументированно и логично. От них, а не от главы района, прозвучало предложение, каким образом можно будет построить альтернативную дорогу. К нему, кстати, внимательно прислушался первый заместитель председателя регионального правительства.

– Инвестор до сих пор стоит на своей позиции, не понимая того, что у него был шанс договориться с людьми, но он его не использовал, – подвел черту после окончания встречи Евгений Беленецкий. – Мы уже альтернативу прорабатываем. На прошлой неделе я был в Федеральном дорожном агентстве, которое подчиняется Министерству транспорта России. Я заместителю руководителя ФДА даже предлагал задействовать механизм выкупа, но он очень сложный. К сожалению, была допущена ошибка при планировании строительства путепровода, и не были учтены те вопросы, с которыми мы сейчас столкнулись.

По словам госслужащего, региональное правительство будет рассматривать вариант строительства альтернативного путепровода – он будет находиться на переезде «318 км» и строиться на федеральные деньги. Цена решения вопроса около полумиллиарда рублей.

– Если мы там строим путепровод, то у нас закрываются сразу три переезда – «312 км», «314 км» и «315 км» – железную дорогу это более чем устраивает, – резюмировал Беленецкий. – Но мы пока не входим в федеральную программу «Путепроводы»: сначала строят большие, затем поменьше. Придется, вероятно, сделать шаг первыми – ужаться по некоторым региональным проектам и найти средства, которые пустить на строительство альтернативного объезда. Если мы пойдем по этому пути, то назад уже не развернемся. В таком случае у инвестора будет убыточным, даже весь транзит пойдет через нас: это одна ошибка, которую он допустил, и вторая – не смог договориться с людьми.

В отличие от предыдущих встреч на эту приехали сотрудники ТВ.Фото: Павел АВЕРИН

Кстати, Евгений Анатольевич, который уже торопился на следующую встречу, пообещал жителям Ряжска, что готов приехать к ним в выходной день и обсуждать проблемы, завязанные на путепроводе.

– Я готов приехать даже в новогоднюю ночь, – пошутил Беленецкий.

Самое эмоциональное выступление на встрече по строительству платного путепровода в Ряжске..О платном путепроводе в Ряжске

СКАЗАНО

Житель Ряжска Борис Арзамасцев:

– Наша встреча проходит в школе, в которую я поступил и окончил. На втором этаже последней в списке под красной звездой значится фамилия моего деда Бориса Ивановича Тенякова, и меня нарекли в его честь. И я хочу спросить у инвестора: он погиб в апреле 45 года на Одере для того, чтобы его родной внук смог по родному городу перемещаться только за деньги? За это он погиб, как вы считаете?