Официально: вывоз мусора в Рязанской области станет дешевле

СЕГОДНЯ 14:56 2019-12-23T15:02:57+03:00

Изменения связаны с отменой НДС по отдельным этапам обращения с отходами

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С 1 января 2020 года в Рязанской области станет дешевле плата за обращение с твердыми коммунальными отходами, сообщает АиФ-Рязань. Владельцы квартир будут платить 93,13 рубля с человека (сейчас - 94,35), проживающие в частных домах – 94,22 рубля вместо 95,46 рублей.

— Изменения связаны с тем, что с 1 января отменяют НДС по отдельным этапам обращения с отходами. Именно поэтому сделали перерасчет и тариф уменьшился, — сообщил изданию генеральный директор регоператора «Эко-Пронск» Валерий Матюхин.

Вместе с тем с 1 июля 2020 года подорожает отопление. Платить за него придется 2270,58 рублей вместо 2191,81. Дороже станет и холодное водоснабжение – 27,70 рублей за кубометр вместо 27,61. Поднимется плата за водоотведение - 31,36 рубль за кубометр вместо 28,78 рублей. Что касается электроэнергии, то ее стоимость составит 4,83 рубля за КВт вместо 4,6 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU