Жители Октябрьского района Рязани страдают от выбросов, проблем ЖКХ и требуют перерасчетов за тепло

Состоялась заключительная встреча чиновников с общественностью по сбору предложений в Стратегию развития города

30 ноября администрация Рязани провела заключительную встречу с общественностью по сбору предложений в Стратегию развития города. На сей раз глава муниципальной исполнительной власти Елена Сорокина вместе с руководителями управлений узнала о насущных проблемах жителей Октябрьского района.

ОКРАИНЫ ХОТЯТ ВНИМАНИЯ ВЛАСТЕЙ

Так как в составе района находятся поселки Соколовка, Мирный, Никуличи, Строитель и другие, пожалуй, наибольшее количество предложений поступило от жителей окраин. Они не раз отмечали, что нужно облагораживать и передавать в общественное пользование зарастающие и заваленные мусором пустыри, много жаловались на плохое качество или полное отсутствие освещения, недостаток внимания городских служб к частному сектору. Так, на улице Сережина Гора нет не только освещения, но и тротуаров, что при интенсивном автомобильном движении провоцирует опасные ситуации, а жители поселка Мирный устали от перебоев с водоснабжением из-за старых труб.

Конечно, не менее актуальным оказался вопрос общественных пространств. Жители того же Мирного и их соседи из Соколовки попросили организовать зону отдыха у местного заброшенного пруда, а жители Шереметьево-Песочни – объединить в одну большую зеленую зону Вишневый сад и Дубовую рощу.

Если же говорить о самом дискуссионном вопросе благоустройства, то это, несомненно, судьба площадки у кинотеатра «Октябрь». Одна половина людей хочет возрождения фонтана, другая – за скейт-парк. Администрация пока не придумала, как угодить если не всем, то хотя бы большинству.

Желающих высказаться было предостаточно. Фото: admrzn.ru

ДВЕ ВЕЧНЫЕ ПРОБКИ

Никогда не обходили люди вниманием качество дорог, немало нареканий оно вызвало и на сей раз. Здесь высказаться стратегически пожелала сама Елена Сорокина:

– В первую очередь нужно делать дороги, по которым ездит общественный транспорт, во вторую – дороги, ведущие к социальным объектам. Когда эти два этапа реализуем в полном объеме, тогда перейдем на так называемые второстепенные дороги.

В этом контексте глава администрации упомянула нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», по которому Рязань получает львиную долю финансирования – из федерального и областного бюджетов.

Не меньшая головная боль для Октябрьского района – пробки. Вереницы машин скапливаются каждое утро и вечер на проезде Яблочкова, а также упираются в перекресток Касимовского шоссе и улицы Советской Армии. Автомобилисты предложили построить давно обещанные развязки и организовать отдельные «поворотные» полосы, чтобы хоть как-то облегчить движение.

Один из выступавших, председатель совета дома ул. Большая, 92 Александр Иванов, поднял сразу несколько важных тем. Среди них упадок электротранспорта и нехватка общественных туалетов в городе. Фото: admrzn.ru

ТРИ ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЙОНА

На встрече стало очевидно, что самые острые для Октябрьского района вопросы лежат в плоскости экологии, городского планирования и ЖКХ.

– Вы хотите, чтобы мы вносили предложения, а я хотел бы услышать, что вы планируете сделать с уже известными проблемами? Взять хотя бы экологию. Ситуация из года в год ухудшается! – такой была одна из реплик, поддержанных овациями.

Елена Сорокина сослалась на региональный (а то и федеральный) уровень проблемы, но заявила, что, если ее команде не будет хватать полномочий, она будет идти выше, чтобы повлиять на ситуацию.

– Я, как и вы, живу в этом городе. И запах я тоже чувствую, – напомнила она.

Чиновница рассказала о формировании «экологического патруля», куда войдут представители общественности, и о закупке нового лабораторного оборудования для контроля выбросов. При этом активист Александр Суфранович заметил, что проблему нужно решать централизованно. По его мнению, совокупные выбросы предприятий стали настолько большими, что санитарно-защитные зоны попросту перестали действовать:

– Если у нас не будет сводного журнала ПДВ (предельно допустимых выбросов – Ред.) и информации о рассеивании, как вообще можно прогнозировать строительство? Хотелось бы, чтобы к этому вопросу подходили системно. А не так, чтобы застройщик заплатил деньги, выкупил территорию, а потом город пытается решить проблемы задним числом. Так не получится! – прозвучала вторая реплика, вызвавшая аплодисменты.

Кроме того, активист напомнил о раскиданных по городу котельных, чьи летящие прямиком в окна выбросы вообще никто не контролирует.

Помимо экологического выделялся вопрос инфраструктурный. Так, новоселы многоэтажек за ДС «Олимпийский» жалуются на проблемы с общественным транспортом, а микрорайону Братиславский на сегодняшний день откровенно не хватает мощностей потребления электроэнергии.

– За последние два месяца было пять отключений электричества. Это означает остановку поквартирных котлов и котельных. Причем отключения длительные, последнее – 18 часов. А ведь впереди морозы... – обратился к властям местный житель.

На этом список коммунальных бедствий, конечно же, не заканчивается…

Блок ЖКХ - один из самых проблемных, а потому к начальнику профильного управления Дмитрию Кожину было обращено множество вопросов и предложений. Фото: admrzn.ru

ПЛАТА ЗА ХОЛОД

Потребители центрального отопления в Октябрьском районе, особенно в ДашковоПесочне, нередко чувствуют на себе последствия перебоев с подачей тепла в дома. Холодеют батареи, понижается температура в квартирах, а людям говорят: «Ну, а что вы хотите? У нас старые теплосети». Город пользуется поддержкой областных властей, но сам деньги не выделяет, а уповает на бесконечно растущий тариф.

– Мы не хотим платить за не оказанные услуги и чтобы затраты на обновление теплосетей включались в коммунальные платежи жителей за тепло, ведь это приводит к постоянному удорожанию услуг ЖКХ, – сказала одна из участниц мероприятия.

Инициативная группа предложила, чтобы на сайте администрации публиковалась информация об отключениях и ограничениях подачи тепла, и чтобы эти периоды напрямую отражались в платежках. Елена Сорокина в ответ лишь кивнула на «заявительный характер» перерасчетов и, по сути, встала на сторону МУП «РМПТС», которое на неведении потребителей и попустительстве исполнительной власти экономит огромные суммы.

Более того, дабы успокоить людей, глава администрации (намерено или по незнанию) заявила, что при замене 5 км трубопроводов в год в течение 6 лет за счет средств регионального бюджета в Рязани обновят абсолютно все тепловые магистрали. Каким образом это можно сделать при их общей протяженности в 80 км, остается загадкой.

Кроме того, Сорокина утверждает, что «информация о всех аварийных отключениях» тепла публикуется на сайте admrzn.ru в разделе «Объявления». Однако только в текущем отопсезоне жители Дашково-Песочни несколько раз сигнализировали о перебоях, тогда как в разделе «Объявления» об этом нет ни слова.

В коллективном обращении говорится, что в первой половине ноября в жилых домах Песочни по улице Зубковой были случаи резкого суточного похолодания батарей отопления, которые были связаны с серией ремонтов теплотрасс РМПТС. Причем ни управляющие компании, ни службы РМПТС ничего не делают для официальной фиксации отключения теплоснабжения и перерасчета оплаты за отопление в дни фактического отключения тепла.

Если верить этим данным, администрация скрывает случаи аварий на теплосетях РМПТС и отказывается защищать интересы горожан, которые вынуждены платить за прохладные батареи. Инициативная группа, в свою очередь, не только потребовала от администрации централизованных перерасчетов, но и поддержала инициативу жителей Железнодорожного района об участии Рязани в федеральной программе по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры со степенью износа свыше 60%. Ее Минстрой готовится внести в правительство России.

Сначала Елена Сорокина вдруг попросила уточнить, о какой программе идет речь, хотя о ней говорилось на встрече в Железнодорожном районе, затем заявила, что такой программы не существует, и уже потом, когда жители настояли, что существует, добавила, что ее нет на данный момент:

– По поводу программы, которая начнет действовать с 2021 года, я вчера провела переговоры с правительством Рязанской области. Думаю, что и для Рязани в ней найдется место.

Встречи руководителей администрации с рязанцами еще раз подтвердили, что масштабное обновление коммуникаций в городе жизненно важно. Учитывая объем средств, который для этого необходим (только на восстановление изношенных теплосетей, согласно Схеме теплоснабжения, требуется 4 млрд рублей), без федерального финансирования здесь не обойтись. Добьется ли этого Рязань при помощи областного правительства, зависит от компетенции городских чиновников, а в ней уже есть немало поводов усомниться.

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