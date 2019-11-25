Жители Железнодорожного района Рязани боятся угодить в яму с кипятком и подолгу ждут общественный транспорт

23 ноября в Рязани состоялась встреча руководителей городской администрации с жителями Железнодорожного района. Цель – сбор предложений в Стратегию развития областного центра, которая разрабатывается по поручению губернатора Николая Любимова.

– Только горожанам решать, какой станет Рязань. Мы хотим перестроить свою работу с жителями, хотим услышать людей и дать им возможность открыто высказать свое мнение, – сказала во вступительном слове глава администрации Елена Сорокина.

Также, прежде чем передать слово залу, где находилось около 200 человек, она представила собравшимся новых руководителей: начальника управления общественных отношений Марию Бобкову, начальника управления делами Дмитрия Оспенникова и начальника управления экономического развития Ирину Гончарову.

Фото: Сергей ЛАЗУТИН

ОТ ЧАСТНОГО К ОБЩЕМУ

Многие из обращений были частными, сами по себе стратегических посылов не несли, но оттого, конечно, значимости не теряли. Более того, похожие вопросы позволяли проследить тенденцию: недостаточно хорошо организована работа по благоустройству дворов, валке аварийных деревьев и опиловке, оставляет желать лучшего социальная структура в местах жилой застройки, освещение улиц и придомовых территорий, городские службы плохо следят за состоянием колодцев (люки часто бывают открыты, а потому опасны)… Отдельного внимания «заслужило» транспортное обслуживание населения.

– Невозможно дождаться автобуса №13. Вынуждены собираться группами и ехать домой на такси, – сетовали жители Михайловского шоссе.

– Когда можно будет нормально уехать из поселка Южный? – вопрошали другие.

– Верните автобус №23! – призывают третьи.

Фото: Сергей ЛАЗУТИН

Жители дома на улице Татарской, 17 пожаловались на состояние прилегающей зеленой зоны, которая сквером является только на бумаге. На деле эта заросшая бурьяном местность стала пристанищем для людей, ведущих асоциальный образ жизни. Сохранить «зеленый островок», обустроив там плоскостные спортивные сооружения вместо планируемой ледовой арены, попросили люди, проживающие рядом со спортивным комплексом «Юность».

Большую часть частных обращений уже в конце мероприятия приняли непосредственно руководители подразделений администрации.

Фото: Сергей ЛАЗУТИН

СТАРЫЕ ТЕПЛОСЕТИ: ГОЛЫЙ ОПТИМИЗМ ВЛАСТЕЙ

Чтобы лучше понимать потребности населения, администрации Рязани предложили организовывать подобные встречи регулярно, хотя бы с префектами районов. Чиновники пообещали прислушаться.

Что касается вопросов более стратегического толка, администрацию призвали вернуться к реконструкции «южных ворот города» – улицы Черновицкой, заняться визуальным обликом центра города (в т. ч. упорядочить размещение вывесок), доступностью городской среды для маломобильных граждан, проработать с РЖД вопрос об устройстве подземных переходов на вокзале Рязань-1.

Фото: Сергей ЛАЗУТИН

Кроме того, рязанцы вспомнили о трагедии с гибелью людей в Пензе, где автомобиль провалился в образовавшуюся на дороге яму с кипятком, и задались вопросом, не повторится ли такое в нашем городе? Напомним, это произошло на минувшей неделе. Причина – прорыв аварийного участка тепломагистрали.

В Рязани износ магистральных тепловых сетей превышает 80%. Особенно актуальна эта проблема для Железнодорожного района, где они старше, чем где-либо.

Что же инициативная группа жителей предложила администрации Рязани? Вместе с региональным министерством ТЭК и ЖКХ подготовить заявку в Минстрой России на включение проекта обновления теплосетей Рязани в разрабатываемую пятилетнюю (2020-2024 годы) федеральную программу модернизации коммунальной инфраструктуры муниципальных образований. В рамках этой программы за счет федеральных субсидий в сумме 120 млрд. руб. планируется заменить почти 7 тыс. км сетей теплоснабжения в городах. Кроме того, туда войдут меры по привлечению частных инвестиций.

– Мы стараемся участвовать во всех программах и всегда подаем документы. В этом году за 200 млн. руб., выделенных областным правительством, мы из планируемых 30 километров заменили 5 км магистральных сетей. За 6 лет мы поменяем все систему магистральных трубопроводов, – ответила Елена Сорокина.

– На выходе у нас останется порядка 10% износа, – очень оптимистичен и. о. начальника управления энергетики и ЖКХ Дмитрий Кожин.

И. о. начальника управления энергетики и ЖКХ Дмитрий Кожин принимает обращения горожан. Фото: администрация Рязани.

Однако, к сожалению, есть все основания полагать, что чиновники ситуацию приукрашивают. Этот вывод напрашивается по результатам изучения актуальной Схемы теплоснабжения города Рязани, которая опубликована на сайте горадминистрации.

Общая протяженность тепловых сетей на территории города Рязани превышает 550 км в двухтрубном исчислении, в том числе магистральные тепловые сети с диаметром более 400 мм составляют в длину 80 км в двухтрубном исчислении. Стоимость всех необходимых к проведению до 2026 года работ по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, оценивается Схемой в 4 млрд. руб.

Максимум, чего пока удается добиться властям, – это «залатать дыры» и не допустить увеличения степени износа коммуникаций, но не решить проблему радикально.

Тем более, финансирование из областного бюджета – временное, а кажущаяся внушительной сумма в 200 млн., по сути, является каплей в море. Городская же казна, очевидно, не готова нести даже такие затраты, так как, например, в проекте главного финансового документа города на 2020 год на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры заложены лишь 2 млн рублей – сумма для этой сферы смехотворная.

Постоянный же источник средств для МУП «РМПТС» пока только один – это тариф за отопление и ГВС, который, в отличие от доходов большинства людей, повышается каждый год. Для сравнения: согласно Схеме теплоснабжения Рязани, в 2019-м из собранных с населения денег РМПТС должно было потратить на капремонт теплосетей более 200 млн рублей, то есть в 100 раз больше того, что дает администрация города. И это, повторяем, данные только за 2019 год. До конца 2023 года, по данным Схемы теплоснабжения, на капитальный ремонт тепловых сетей из средств, заложенных в тарифах, должно быть потрачено более 1 млрд. рублей.

При этом Елена Сорокина, кроме общих слов о том, что «администрация старается участвовать во всех программах», не назвала ни одной конкретной федеральной программы, в рамках которой финансируются или планируется финансировать работы по ремонту изношенных участков городских тепловых сетей.

Таким образом, ассигнования не только из областного, но и из федерального бюджета для комплексного обновления муниципальных теплосетей и участие для этого в госпрограммах жизненно необходимы для рязанцев.

Фото: Сергей ЛАЗУТИН