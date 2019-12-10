Как в Рязанской области может измениться плата за коммуналку в 2020 году

Правительство Рязанской области вслед за федеральным кабмином установило «предельный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги». Он составил 3,6%, но значит ли это, что цены на электроэнергию, газ, горячее и холодное водоснабжение, а также отопление и вывоз мусора не поднимутся сильнее?

На самом деле упомянутый индекс – лишь обложка, за которой скрываются куда более серьезные подорожания. Сразу оговоримся, что все изменения должны произойти с 1 июля 2020 года.

Так, в Рыбном, Баграмовском, Глебковском и Кузьминском сельских поселениях тарифы на отопление могут подрасти на 9%. Во всем Ряжском районе власти допускают подорожание ХВС на 8,4%, а в самом Ряжске –водоотведения на 12,5%. Увеличение стоимости ХВС и водоотведения в Ухолове прогнозируют аж на 12,0% и 22,3% соответственно. И это лишь единицы среди огромного множества примеров. Притом есть единые для всего региона «сверхнормативные» ценовые скачки: 7,2% на услуги оператора по обращению с твердыми коммунальным отходами (плата за вывоз мусора) и 5% на электроэнергию.

В ответе на запрос «Комсомолки» «Региональная энергетическая комиссия» ловко жонглирует формулировками:

- Установленные ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги относятся к совокупному платежу (общей сумме в платежной квитанции) за все коммунальные услуги. Рост размера платы граждан по каждому виду услуги может составить величину, отличную (большую или меньшую) от утвержденных показателей.

В переводе с чиновничьего на русский: нам дают «среднюю температуру по больнице» (притом сомнительную) и признаются, что никакой страховки от ценовых скачков она все равно не обеспечит.

В качестве утешения нам предлагают обращаться за перерасчетами, но утешение это, мягко говоря, слабое, если не сказать унизительное. При увеличении суммы в платежке сверх 3,6% разницу действительно можно вернуть. Однако компенсацию удастся получить только за полгода, потому как при следующем подорожании изменяется базовый период – месяц, с которым идет сравнение: например, во втором полугодии 2019-го «точкой отсчета» стал январь текущего года, а в 2018-м и ранее это был декабрь предыдущего года. Учитывая тот факт, что вопрос решается в заявительном порядке, в реальности за «дополнительной мерой социальной поддержки» (так хитрый механизм позиционируют законодатели) обращаются очень немногие.

С прогнозным ростом тарифов с 1 июля 2020 года во всех муниципальных образованиях можно ознакомиться в электронной версии документа (приложение №2, страница 20). Ниже приводится сетка крупнейших городов Рязанской области.

Прогнозный рост тарифов с 1 июля 2020 года в крупнейших населенных пунктах Рязанской области.

ДОСЛОВНО

«Региональная энергетическая комиссия» - о причинах роста тарифов на коммуналку:

- Увеличение тарифов обусловлено несколькими факторами: инфляционными процессами, ростом стоимости энергоресурсов, горюче-смазочных материалов, транспортных расходов, степенью изношенности сетей и оборудования, что влияет на расходы, необходимые для поддержания систем снабжения услугами в рабочем состоянии, динамикой объема реализации коммунальных услуг и др.