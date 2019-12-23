В Рязанской области обнаружили бешеных кошек и овцу
В 2019 году на территории Рязанской области снизилось количество случаев бешенства среди животных, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
За 11 месяцев специалисты лабораторно подтвердили 24 случая. Больных бешенством животных зафиксировали в Рязанском, Спасском, Касимовском, Шиловском, Кадомском, Захаровском, Старожиловском районах и в Рязани: 13 собак, восемь кошек, две лисы и овца.
Число пострадавших от укусов животными уменьшилось на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Рязанцы жалуются на навязчивых голубятников в центре города
Людям на руки якобы сажают птиц, а потом требуют деньги, до 1 тысячи рублей (подробнее).
Пушистый воришка: рязанские рыбаки подкармливают дикого хорька
На озере в Захаровском районе животное таскает мелкую рыбешку (смотрим видео).
Марусины слезы. В Рязани расстреляли собаку и с живой содрали часть шкуры
Дворняги не было несколько дней, а потом она вернулась изрезанной, с дробью в лапе и изуродованной шеей (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU