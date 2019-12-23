В Рязанской области обнаружили бешеных кошек и овцу

СЕГОДНЯ 07:43 2019-12-23T07:46:13+03:00

Бешенство — одно из наиболее опасных инфекционных заболеваний вирусной природы. Фото: Алексей ФОКИН

Роспотребнадзор подвел итоги уходящего года по выявлению бешенства среди животных

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В 2019 году на территории Рязанской области снизилось количество случаев бешенства среди животных, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

За 11 месяцев специалисты лабораторно подтвердили 24 случая. Больных бешенством животных зафиксировали в Рязанском, Спасском, Касимовском, Шиловском, Кадомском, Захаровском, Старожиловском районах и в Рязани: 13 собак, восемь кошек, две лисы и овца.

Число пострадавших от укусов животными уменьшилось на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU