2019-12-23T07:46:13+03:00
Общество

В Рязанской области обнаружили бешеных кошек и овцу

Роспотребнадзор подвел итоги уходящего года по выявлению бешенства среди животных
Яков РЫКОВ
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Бешенство — одно из наиболее опасных инфекционных заболеваний вирусной природы.Бешенство — одно из наиболее опасных инфекционных заболеваний вирусной природы.Фото: Алексей ФОКИН
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В 2019 году на территории Рязанской области снизилось количество случаев бешенства среди животных, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

За 11 месяцев специалисты лабораторно подтвердили 24 случая. Больных бешенством животных зафиксировали в Рязанском, Спасском, Касимовском, Шиловском, Кадомском, Захаровском, Старожиловском районах и в Рязани: 13 собак, восемь кошек, две лисы и овца.

Число пострадавших от укусов животными уменьшилось на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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