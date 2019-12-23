Рязанцы жалуются на навязчивых голубятников в центре города
В центре города прохожих заставляют фотографироваться с голубями, а потом требуют деньги, сообщает администратор паблика «Новости Рязани ВКонтакте».
«Будьте внимательны. Просят около 1 тысячи рублей за фотографии, навязчиво сажая голубей не руки», — говорится в сообщении.
По отзывам очевидцев, работают «голубятники» на улице Почтовой и Лыбедском бульваре.
Своими комментариями поделились и те, кто уже попался на уловку:
Леха Леха: «Вчера 1000 рублей отдал за две фотографии 2 фото отдал».
Татьяна Жидкова: «Да, просят деньги, после того как сфотографировали на свой фотоаппарат. Хотя думали, что от доброты душевной, праздник людям... Рассчитано на порядочность и эффект неожиданности».
Dmitrii Feoktistov: «Бред, не хочешь - не отдавай. Мы подержали на руках и отдали им назад. И никто не потребовал с нас денег».
Валентина Крыканова: «Прикольно, 14 декабря просили 200 рублей. Цены растут».
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ИСТОЧНИК KP.RU