2019-12-23T06:57:58+03:00
Общество

Рязанцы жалуются на навязчивых голубятников в центре города

Людям на руки якобы сажают птиц, а потом требуют деньги. до 1 тысячи рублей
Яков РЫКОВ
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Рязанцы пожаловались на «развод с голубями» в центре города.Рязанцы пожаловались на «развод с голубями» в центре города.Фото: Павел КЛОКОВ
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В центре города прохожих заставляют фотографироваться с голубями, а потом требуют деньги, сообщает администратор паблика «Новости Рязани ВКонтакте».

«Будьте внимательны. Просят около 1 тысячи рублей за фотографии, навязчиво сажая голубей не руки», — говорится в сообщении.

По отзывам очевидцев, работают «голубятники» на улице Почтовой и Лыбедском бульваре.

Своими комментариями поделились и те, кто уже попался на уловку:

Леха Леха: «Вчера 1000 рублей отдал за две фотографии 2 фото отдал».

Татьяна Жидкова: «Да, просят деньги, после того как сфотографировали на свой фотоаппарат. Хотя думали, что от доброты душевной, праздник людям... Рассчитано на порядочность и эффект неожиданности».

Dmitrii Feoktistov: «Бред, не хочешь - не отдавай. Мы подержали на руках и отдали им назад. И никто не потребовал с нас денег».

Валентина Крыканова: «Прикольно, 14 декабря просили 200 рублей. Цены растут».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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