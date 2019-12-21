В снесенном в центре Рязани старинном доме хотели сделать музей
Дом 44/55 по улице Праволыбедская не является объектом культурного наследия, его при знали аварийным и подлежащим сносу, согласно постановления администрации города от 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба исполнительного органа власти.
По данным чиновников, дом в 2016 году включили в программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Жильцов переселили, а одному из собственников выплатили выкупную стоимость.
Как рассказали в активисты-градозащитники в группе «Рязань, которую мы потерял», этот дом отказались признать объектом культурного наследия, хотя в нем проживали известные люди - Елагин Александр Васильевич и Софья Филипповна, которые внесли огромный вклад в дореволюционную жизнь Рязани.
«Буквально на этой неделе мы обратились к главе администрации Елене Сорокиной с письмом о том, чтобы новый музей на Горького открывать не в подвале сталинки, а в этом старинном доме. Или открыть там музей рязанского учительства, так как Софья Филипповна была преподавателем в Мариинской гимназии. Но буквально через пару дней, как всегда утром в выходные, продолжилось уничтожение подлинной истории Рязани», — сообщили на своей странице активисты.
Напомним, старинный дом на улице Праволыбедской снесли утром 21 декабря.
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ИСТОЧНИК KP.RU