2019-12-21T17:22:49+03:00
Общество

В снесенном в центре Рязани старинном доме хотели сделать музей

Активисты-градозащитники обратились в администрацию, но через несколько дней деревянный дом сравняли с землей
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Фото: ИА "МедиаРязань".Фото: ИА "МедиаРязань".
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Дом 44/55 по улице Праволыбедская не является объектом культурного наследия, его при знали аварийным и подлежащим сносу, согласно постановления администрации города от 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба исполнительного органа власти.

По данным чиновников, дом в 2016 году включили в программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Жильцов переселили, а одному из собственников выплатили выкупную стоимость.

Как рассказали в активисты-градозащитники в группе «Рязань, которую мы потерял», этот дом отказались признать объектом культурного наследия, хотя в нем проживали известные люди - Елагин Александр Васильевич и Софья Филипповна, которые внесли огромный вклад в дореволюционную жизнь Рязани.

«Буквально на этой неделе мы обратились к главе администрации Елене Сорокиной с письмом о том, чтобы новый музей на Горького открывать не в подвале сталинки, а в этом старинном доме. Или открыть там музей рязанского учительства, так как Софья Филипповна была преподавателем в Мариинской гимназии. Но буквально через пару дней, как всегда утром в выходные, продолжилось уничтожение подлинной истории Рязани», — сообщили на своей странице активисты.

Напомним, старинный дом на улице Праволыбедской снесли утром 21 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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