Рязанцев позвали на уборку в старинную усадьбу на улице Щедрина

СЕГОДНЯ 09:07 2019-12-21T09:08:47+03:00

Дом №21 по улице Щедрина. Фото сделано в октябре 2008 года.

Все желающие смогут не только помочь очистить двор от сорняка и американского клена, но и побывать на экскурсии, которую проведет обитатель усадьбы 89-летний Анатолий Турбин

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22 декабря рязанцев приглашают в центр деревянной Рязани - на усадьбу XIX века Петра Михайловича Попова (двоюродного брата изобретателя радио).

«За резными домами раскинулся яблоневый сад, сегодня захламленный и зарастающий американским кленом. Мы уберем мусор и выпилим сорную растительность», — говорится в сообщении рязанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Дом №21 по улице Щедрина. Фото сделано в октябре 2008 года.

Экскурсию по усадьбе проведет 89-летний Анатолий Иванович Турбин, бессменный ее обитатель, который в силу возраста сам не в состоянии навести там порядок.

Начало культурного воскресники в 11:00 по адресу: улица Щедрина, 21.

«Смело открывайте калитку и заходите во двор», — призывают градозащитники.

ИСТОЧНИК KP.RU