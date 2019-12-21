2019-12-21T09:08:47+03:00
Звезды

Рязанцев позвали на уборку в старинную усадьбу на улице Щедрина

Все желающие смогут не только помочь очистить двор от сорняка и американского клена, но и побывать на экскурсии, которую проведет обитатель усадьбы 89-летний Анатолий Турбин
Яков РЫКОВ
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Дом №21 по улице Щедрина. Фото сделано в октябре 2008 года.Дом №21 по улице Щедрина. Фото сделано в октябре 2008 года.
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22 декабря рязанцев приглашают в центр деревянной Рязани - на усадьбу XIX века Петра Михайловича Попова (двоюродного брата изобретателя радио).

«За резными домами раскинулся яблоневый сад, сегодня захламленный и зарастающий американским кленом. Мы уберем мусор и выпилим сорную растительность», — говорится в сообщении рязанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Дом №21 по улице Щедрина. Фото сделано в октябре 2008 года.

Дом №21 по улице Щедрина. Фото сделано в октябре 2008 года.

Экскурсию по усадьбе проведет 89-летний Анатолий Иванович Турбин, бессменный ее обитатель, который в силу возраста сам не в состоянии навести там порядок.

Начало культурного воскресники в 11:00 по адресу: улица Щедрина, 21.

«Смело открывайте калитку и заходите во двор», — призывают градозащитники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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