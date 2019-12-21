Рязанцев позвали на уборку в старинную усадьбу на улице Щедрина
22 декабря рязанцев приглашают в центр деревянной Рязани - на усадьбу XIX века Петра Михайловича Попова (двоюродного брата изобретателя радио).
«За резными домами раскинулся яблоневый сад, сегодня захламленный и зарастающий американским кленом. Мы уберем мусор и выпилим сорную растительность», — говорится в сообщении рязанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
Дом №21 по улице Щедрина. Фото сделано в октябре 2008 года.
Экскурсию по усадьбе проведет 89-летний Анатолий Иванович Турбин, бессменный ее обитатель, который в силу возраста сам не в состоянии навести там порядок.
Начало культурного воскресники в 11:00 по адресу: улица Щедрина, 21.
«Смело открывайте калитку и заходите во двор», — призывают градозащитники.
ИСТОЧНИК KP.RU