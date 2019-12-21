2019-12-21T13:19:47+03:00
Общество

На улице Праволыбедской снесли старинный деревянный дом

Власти Рязани продолжают кампанию по ликвидации ветхого жилья и застройке центральных улиц офисными зданиями
Яков РЫКОВ
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Фото: ИА "МедиаРязань".Фото: ИА "МедиаРязань".
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Воскресным утром 21 декабря в центре Рязани начали сносить ветхий деревянный дом 1918 года постройки. По адресу: улица Праволыбедская, 44 выехали самосвалы и экскаватор.

По сведениям ИА «МедиаРязань», дом №44 расселили еще в 2016 году. По задумке городских властей, на всей Праволыбедской улице должен остаться только один деревянный дом — центр детского творчества «Феникс». Все остальные в ближайшие годы сравняют с землей для строительства офисных зданий.

Напомним, в конце ноября власти прикрыли декоративным баннером дом №36 по улице Праволыбедской. Таким нехитрым способом власти города пытаются скрыть неприглядный вид горевшего и расселенного здания (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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