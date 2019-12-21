На улице Праволыбедской снесли старинный деревянный дом

СЕГОДНЯ 13:17 2019-12-21T13:19:47+03:00

Власти Рязани продолжают кампанию по ликвидации ветхого жилья и застройке центральных улиц офисными зданиями

Изменить размер текста: A A

Воскресным утром 21 декабря в центре Рязани начали сносить ветхий деревянный дом 1918 года постройки. По адресу: улица Праволыбедская, 44 выехали самосвалы и экскаватор.

По сведениям ИА «МедиаРязань», дом №44 расселили еще в 2016 году. По задумке городских властей, на всей Праволыбедской улице должен остаться только один деревянный дом — центр детского творчества «Феникс». Все остальные в ближайшие годы сравняют с землей для строительства офисных зданий.

Напомним, в конце ноября власти прикрыли декоративным баннером дом №36 по улице Праволыбедской. Таким нехитрым способом власти города пытаются скрыть неприглядный вид горевшего и расселенного здания (читать подробнее).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанцев позвали на уборку в старинную усадьбу на улице Щедрина

Все желающие смогут не только помочь очистить двор от сорняка и американского клена, но и побывать на экскурсии, которую проведет обитатель усадьбы 89-летний Анатолий Турбин (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU