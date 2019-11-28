Фасад старого дома в центре Рязани прикрыли баннером

СЕГОДНЯ 15:44 2019-11-28T16:02:37+03:00

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27 ноября фасад дома №36 по улице Праволыбедской стали прикрывать декоративным баннером. Таким нехитрым способом власти города пытаются скрыть неприглядный вид горевшего и расселенного здания. Пока, правда, прикрыли только часть дома.

Напомним, дом №36 горел в середине июня 2019 года. Ликвидировали возгорание шесть пожарных расчетов.

Известно, что дом, в планах городских властей — снести. На его месте появятся офисные здания с кафе. А пока нужно срочно готовиться к приезду туристов, ведь Рязань – Новогодняя столица России – 2020.

Фото: КП-Рязань.

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ИСТОЧНИК KP.RU