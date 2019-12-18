Рядом с Лыбедским бульваром в Рязани хотят сделать музей костюма

СЕГОДНЯ 13:55 2019-12-18T13:55:33+03:00

Экспозиции разместятся в цокольном этаже, зато – в центре города

Изменить размер текста: A A

18 декабря в Рязанской городской Думе прошло заседание комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности. Среди других вопросов депутаты рассмотрели и изменения в Программу приватизации городского имущества на будущий год, сообщает пресс-служба Думы.

В том числе речь шла о передаче муниципальной собственности региональному Управлению Федеральной антимонопольной службы. В безвозмездное пользование антимонопольщикам хотят отдать помещения на улице Урицкого.

В список городского имущества, свободного от прав третьих лиц, собираются внести подвал в доме №59 по улице Горького. Здесь, по информации управления экономического развития, планируют создать музей костюма.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

На здании нового музея Рязанского кремля на улице Соборной начала облетать краска

Министр культуры региона разъяснил, когда учреждение переедет на новое место (ПОДРОБНЕЕ)

В Москве одобрена реставрация двух рязанских театров и одного музея

Речь идет и о строительстве новых домов культуры на селе (ПОДРОБНЕЕ)

ИСТОЧНИК KP.RU