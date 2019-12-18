2019-12-18T13:55:33+03:00
Звезды

Рядом с Лыбедским бульваром в Рязани хотят сделать музей костюма

Экспозиции разместятся в цокольном этаже, зато – в центре города
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Фото: Яндекс.КартыФото: Яндекс.Карты
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18 декабря в Рязанской городской Думе прошло заседание комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности. Среди других вопросов депутаты рассмотрели и изменения в Программу приватизации городского имущества на будущий год, сообщает пресс-служба Думы.

В том числе речь шла о передаче муниципальной собственности региональному Управлению Федеральной антимонопольной службы. В безвозмездное пользование антимонопольщикам хотят отдать помещения на улице Урицкого.

В список городского имущества, свободного от прав третьих лиц, собираются внести подвал в доме №59 по улице Горького. Здесь, по информации управления экономического развития, планируют создать музей костюма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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