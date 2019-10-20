На здании нового музея Рязанского кремля заметили облетевшую краску

СЕГОДНЯ 10:03 2019-10-20T11:11:01+03:00

По словам министра культуры Рязанской области, учреждение может переехать на новое месьто к 2021 году

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На фронтоне нового здания исторического музея на улице Соборной появились следы облетевшей фасадной краски. Фотографии строительного брака появились в популярном интернет-паблике19 октября, причем вначале рязанцы думали, что это отваливается штукатурка. При обсуждении было высказано шуточное предположение, что это заранее задуманный «эффект старения».

О том, когда будет совершен переезд музея Рязанского кремля, спросили регионального министра культуры Виталия Попова во время его отчета перед населением на площадке «Точка кипения» 17 октября.

– Если в 2020 году здание музея будет сдано, то к 2021 году учреждение переедет и приступит там к работе, – пообещал он.

ИСТОЧНИК KP.RU