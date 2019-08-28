2019-08-28T22:50:12+03:00
Звезды

В Москве одобрена реставрация двух рязанских театров и музея

Губернатор Николай Любимов встретился с министром культуры России Владимиром Мединским и обсудил планы реставрационных работ
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Театр драмы в Рязани построен почти 60 лет назадТеатр драмы в Рязани построен почти 60 лет назадФото: Владимир ФРОЛОВ
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Рязанский губернатор Николай Любимов на своей страничке в социальной сети рассказал о содержании беседы с министром культуры России Владимиром Мединским. Их встреча произошла 28 августа.

Глава региона заверяет: «Владимир Мединский поддержал наше предложение – будем реставрировать рязанский театр драмы и ТЮЗ. На встрече с федеральными коллегами мы также обсудили строительство домов культуры в районах области, реконструкцию действующих учреждений. Среди важных для нас культурных центров — художественный музей имени Пожалостина. Сошлись во мнении, что его реставрация позволит увеличить посещаемость музея».

Во время проведения в Рязани Международного форума древних городов в нашем городе гостила заместитель Владимира Мединского, статс-секретарь министерства культуры РФ Алла Манилова. С ней губернатор Николай Любимов открыл музейный центр имени Солженицына и обсудил завершение строительства нового музея на улице Соборной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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