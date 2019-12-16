2019-12-16T16:34:49+03:00
Общество

В Рязани несколько школьников отравились снюсами

Врачи-наркологи считают, что продажу никотиновых смесей необходимо срочно запретить
Александр РАДЫГИН
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В Рязани несколько школьников отравились снюсами.В Рязани несколько школьников отравились снюсами.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Рязани зафиксированы несколько случаев отравлений снюсами. Об этом «Комсомолке» сообщил заведующий отделением медицинской помощи и реабилитации пациентов с химической зависимостью наркодиспансера Анатолий Воронков.

— Если в обычной сигарете содержится примерно 1 мг никотина в чистом виде, то в одной подушечке снюса до 60 мг, поэтому доза порой является настолько высокотоксичной, что люди попадают в реанимацию, — говорит врач-нарколог. — В Рязани, к слову, случаи отравлений снюсами уже были.

По словам врача, продажу снюсов необходимо срочно запретить, потому что они очень опасны, тем более для детских организмов.

— Во-первых, зависимость на порядок быстрее развивается, чем к обычному табаку, потому что там никотина больше, во-вторых – он очень токсичен, — продолжает врач-нарколог. — Слюна попадает в желудок, кишечник и вызывает онкологические заболевания, гастриты, воспаления десен, щек, пищевода. Кроме того, снюсы воздействуют и на головной мозг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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