2019-12-11T12:24:06+03:00
Общество

Смертельная зараза: рязанские школьники подсели на никотиновые смеси

Многие подростки уже дня не могут прожить без снюсов, и атакуют табачные лавки
Яков РЫКОВ
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Смертельная зараза: рязанские школьник подсели на никотиновые смеси.Смертельная зараза: рязанские школьник подсели на никотиновые смеси.Фото: Алексей ФОКИН
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Среди рязанских школьников становятся очень популярными никотиновые смеси – снюсы, сообщает ГТРК «Ока». Продукт, который продают в супермаркетах и табачных магазинах, знают практически все старшеклассники. Но страшно другое, уже сотни детей не могут прожить без никотиновой заразы.

Одна из рязанских учительниц рассказала, что трое шестиклассников попробовали снюсы под старших учеников. В итоге у двоих началась рвота прям на уроках, еще у одного - остановилось дыхание, вызвали реанимацию. Мальчика врачи сумели откачать.

Снюсы продаются в небольших коробочках и имеют разные привлекательные вкусы. Только в одной подушечке, которую подростки кладут между губой и десной – никотина как в трех пачках сигарет. Доза – смертельная.

— Почему не заканчивается летальным исходом? Потому что не весь никотин ребенок успевает рассосать, они закладывают его, как правило, в полость рта и жуют, а часть выплевывают, потому что снюс раздражает полость рта, — объяснил заведующий отделением медицинской помощи и реабилитации пациентов с химической зависимостью рязанского клинического наркодиспансера Анатолий Воронков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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