2019-12-03T09:15:03+03:00
Происшествия

Под Рязанью вандалы устроили мусорный погром и вырвали дорожные знаки

По мнению сельских чиновников, это месть подростков после приезда комиссии по делам несовершеннолетних. Сейчас их ищет полиция
Яков РЫКОВ
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Фото: издательство "Пресса".Фото: издательство "Пресса".
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В ночь на 28 ноября в селе Октябрьское Пронского района на улицах Шишовка, Мокровка и Новая неизвестные перевернули почти тридцать контейнеров и вывалили весь мусор на землю. Кроме того, вандалы с корнем вырвали из земли дорожные знаки.

— В этот день у нас работала выездная комиссия по делам несовершеннолетних. Наверное, кто-то сильно обиделся, — предположил глава Октябрьского поселения Сергей Серегин. — У стариков просто не хватит сил, чтобы сделать это. Мы разбираемся, ищем хулиганов, подключили участкового. Обязательно установим виновных и накажем их.

Всю пятницу местная администрация наводила в селе порядок: рабочие по благоустройству вернули контейнеры на место и убрали весь разлетевшийся мусор. Под дорожные знаки пробурили новые ямы и установили их заново, сообщает издательство «Пресса».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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