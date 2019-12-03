Под Рязанью вандалы устроили мусорный погром и вырвали дорожные знаки
В ночь на 28 ноября в селе Октябрьское Пронского района на улицах Шишовка, Мокровка и Новая неизвестные перевернули почти тридцать контейнеров и вывалили весь мусор на землю. Кроме того, вандалы с корнем вырвали из земли дорожные знаки.
— В этот день у нас работала выездная комиссия по делам несовершеннолетних. Наверное, кто-то сильно обиделся, — предположил глава Октябрьского поселения Сергей Серегин. — У стариков просто не хватит сил, чтобы сделать это. Мы разбираемся, ищем хулиганов, подключили участкового. Обязательно установим виновных и накажем их.
Всю пятницу местная администрация наводила в селе порядок: рабочие по благоустройству вернули контейнеры на место и убрали весь разлетевшийся мусор. Под дорожные знаки пробурили новые ямы и установили их заново, сообщает издательство «Пресса».
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ИСТОЧНИК KP.RU