Чиновники вновь заявили о невозможности завоза мусора в Рязанскую область из Москвы

СЕГОДНЯ 05:43 2019-11-28T06:32:11+03:00

Чиновники: Рязанская область не заключала соглашения на прием мусора из других субъектов страны. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По словам министра ТЭК и ЖКХ, власти региона не заключали соглашения на прием мусора из других субъектов Российской Федерации

Изменить размер текста: A A

27 ноября министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области Андрей Устинов прокомментировал сообщения СМИ о том, что в Рязанскую область завозят мусор из Москвы.

По словам чиновника, отходы могут направляться в другие регионы «исключительно на основании соглашения, заключенного между субъектами РФ».

— Рязанская область не заключала соглашения на прием мусора из других субъектов страны. Схема движения потоков отходов, содержащейся в территориальной схеме, и транспортирование в Рязанскую область из других регионов не предусмотрена, — подчеркнул Устинов.

Все полигоны региона обязаны в ближайшее время установить на своей территории комплексы видеонаблюдения и весового контроля с подключением к общей информационной системе.

— В случае появления конкретных фактов транспортирования отходов на территорию Рязанской области из других регионов будут инициированы проверки в рамках регионального и федерального экологического надзора, — заявил чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, часть московского мусора вывозится на полигоны Рязанской области. По оценкам экспертов, в Москве образуется около 8 млн тонн мусора. Более половины (4,6 млн тонн) отправляется в Подмосковье, а куда поступает оставшийся объем, официально не сообщается (читать подробнее).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанец через суд заставил ТСЖ обустроить контейнерную площадку

В нарушение всех норм и правил на протяжении нескольких лет мусор складировали либо на дороге, либо вблизи детской площадки. Кроме того, мужчина получил от ТСЖ и небольшую компенсацию морального вреда (подробнее).

Звоним - не стесняемся!

Рязанцам напомнили, куда нужно жаловаться на невывоз мусора. Администрация города опубликовала телефоны территориальных менеджеров операторов «Эко-Пронск» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU