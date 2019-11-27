2019-11-27T16:16:35+03:00
Общество

«Коммерсант»: часть московского мусора свозят в Рязанскую область

По оценкам экспертов, в столице образуется около 8 млн тонн мусора, куда уходит половина — никто официально не говорит
Яков РЫКОВ
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Часть московского мусора вывозится на полигоны Рязанской области.Часть московского мусора вывозится на полигоны Рязанской области.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Часть московского мусора вывозится на полигоны Рязанской области, сообщает «Ъ» со ссылкой на нескольких неназванных экспертов.

По их оценкам, в Москве образуется около 8 млн тонн мусора. Более половины (4,6 млн тонн) отправляется в Подмосковье, а куда поступает оставшийся объем, официально не сообщается.

«По словам нескольких собеседников в мусоровывозящих компаниях и источников, близких к минприроды, этот мусор вывозится во Владимирскую, Тульскую и Рязанскую области. Это неоднократно приводило к конфликтам с местными жителями», — говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре жители Рыбновского района сообщали, что на полигон между населенными пунктами Баграмово и Мантурово грузовики с московскими номерами свозят мусор. Но руководство полигона опровергло информацию о московском мусоре.

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Звоним - не стесняемся!

Рязанцам напомнили, куда нужно жаловаться на невывоз мусора. Администрация города опубликовала телефоны территориальных менеджеров операторов «Эко-Пронск» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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