2019-11-18T17:47:53+03:00
Недвижимость

Рязанцам напомнили, куда нужно жаловаться на невывоз мусора

Администрация города опубликовала телефоны территориальных менеджеров операторов «Эко-Пронск»
Яков РЫКОВ
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Администрация города напомнила, куда обращаться, если из дворов Рязани не вывозится мусор.Администрация города напомнила, куда обращаться, если из дворов Рязани не вывозится мусор.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Администрация города напомнила, куда обращаться, если из дворов Рязани не вывозится мусор. Напомним, региональный оператор «Эко-Пронск» по обращению с отходами начал работать в Рязани с 1 ноября. Компания стала ключевым звеном новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, она несет ответственность за весь цикл работы с мусором: сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение в специально отведенных для этого местах.

По вопросам несвоевременного вывоза мусора рязанцам необходимо обращаться в диспетчерскую регионального оператора по телефону: (4912) 70-19-50, а также по телефонам территориальных менеджеров «Эко-Пронск»:

- Железнодорожный район – 8-910-500-65-01 (Александр Евгеньевич Николаев);

- Московский район – 8-910-500-56-42 (Денис Сергеевич Терешенков);

- Октябрьский район – 8-910-500-61-09 (Евгений Викторович Федоров);

- Советский район – 8-910-500-67-91 (Геннадий Владимирович Верменчук).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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